HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Şırnak'a, Botan'a demokrasi gelmeden Türkiye'ye demokrasi gelmez

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Şırnak'a, Botan'a demokrasi gelmeden Türkiye'ye demokrasi gelmez" dedi.

Buldan, bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 4. Olağan İl Kongresinde, halkın gösterdiği yolun en iyi yol olduğunu belirterek, halkın yolunu yol bilen HDP'nin bu doğrultuda hareket eden bir parti olduğunu söyledi.

"İktidara ders vermenin zamanı geldi. Bunun yolu da sandıktan geçiyor" diyen Buldan, herkesin barışa sahip çıkması, barış için elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

Buldan şöyle konuştu:

"Herkesin eşit haklara sahip olduğu yeni bir anayasa elzem"

"Demokrasi ittifakını Şırnak'tan Edirne'ye kadar büyütmenin ve bunu gerçekleştirmenin zamanı artık gelmiştir. Hepimiz bunun için mücadele vermeliyiz ve bu mücadele ortaklığını bu demokrasi ittifakını Türkiye'nin dört bir yanına yaymak için çalışmalarımızı sürdürmeliyiz.

Bizim temel amacımız barış içerisinde onurlu ve eşit bir geleceği hakim kılmaktır bu ülkeye. Güçlü bir demokrasi ile buluşturulan bir cumhuriyeti bu ülkeye armağan etmektir ve demokratik bir düzeni kurmak, bunu uygulatmak bizlerin temel amacıdır. Herkesin eşit haklara sahip olduğu yeni bir anayasa yazımı elzem. Bu yeni anayasa ile kimliği, inancı inkar edilen, yok sayılan tüm halkların eşit şekilde güvence altına alındığı bir anayasayı mutlaka ama mutlaka HDP olarak hayata geçirmenin de zamanı gelmiştir"

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Buldan, "İktidara ders vermenin zamanı geldi. Bunun yolu da sandıktan geçiyor" şeklinde konuştu.