HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Partimizi ablukaya alan, hedef gösteren, faaliyetlerimizi engelleyen iktidarın korkusu olmaya devam edeceğiz

Partisinin Genel Merkezi’ne dönük provokasyona tepki gösteren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Partimizi ablukaya alan, hedef gösteren, faaliyetlerimizi engelleyen iktidarın korkusu olmaya devam edeceğiz” dedi.

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Genel Merkezi’ne dönük provokasyon ve polis saldırısına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı.

Buldan paylaşımında, “Partimizi ablukaya alan, hedef gösteren, faaliyetlerimizi engelleyen iktidarın korkusu olmaya devam edeceğiz. Dün bu tür provokasyonlar karşısında geri atmadık bundan sonra da atmayız. Kadın Meclisi Sözcümüz şahsında demokratik siyaseti tehdit eden zavallılar kaybedecek” ifadelerini kullandı.