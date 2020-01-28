HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Güçleri ancak tweet atana yetiyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından iktidarın yalnızca eleştiri yapanlar için harekete geçtiğini belirterek, "Güçleri ancak tweet atana yetiyor. Elazığ'da yıkılan binalara ilişkin soruşturma açıldı mı?" diye sordu.

Buldan grup toplantısında konuştu.

Buldan, “Türkiye afetlere hazırlıklı bir ülke değil. Elazığ'da yıkılan binaların dere kumuyla yapıldığı ve denetlenmediği ortaya çıktı. İktidar düzeni hırsızlık ve yolsuzluk üzerine olursa yandaş müteahhit de dere kumundan bina yapar. Bunların iktidarları da çürük, binaları da!" dedi.

Buldan, "Güçleri ancak tweet atana yetiyor. Elazığ'da yıkılan binalara ilişkin soruşturma açıldı mı? AKP Genel Başkanı 'Depremi durdurma şansımız yok' diyor. Aynı Erdoğan 15 yıl önce 'Ders çıkarmalıyız, bedel ödemeye devam ederiz' demişti. İnsanlar enkaz altındayken Kızılay Başkanı bu felaketi fırsata çevirmeye çalışıyor. Allah onların gözlerini doyursun" diye konuştu.

Buldan, "Depremi durduramayız, sizin iktidarınızı mutlaka ama mutlaka durduracağız. Sağlık hizmetinde ana dilin önemini bir kez daha Elazığ depreminde gördük. İşsizlik nedeniyle yaşanan intiharlar bu iktidarın eseri olarak kaldı. Son iki yılda elektriğe yaptıkları zam nedeniyle milyonlarca yoksul faturalarını ödeyemiyor. İktidar da şunu unutmasın; yüksek doğal gaz ve elektrik faturaları ödeyemeyen halk ilk seçimde faturanızı kesecek. İşçiler hakları için greve gidemiyorsa, grevler engellenmesi AKP iktidarının eseridir. Günde neredeyse üç kadın katlediliyorsa, katledenleri koruyorsa bu tablo iktidarın eseridir" ifadesini kullandı.

Buldan, "Yeni bir şey yapmaya çalışıyor. Bekçilere silah kullanma ve kimlik sorma yasasını Meclis'e getirdiler. AKP iktidarı kendi paralel güvenlik yapısını kuruyor. Tüm engellemelere baskılara rağmen HDP büyümeye devam etmektedir. Türkiye önemli bir değişim ve dönüşümün arifesindedir. Bizler değişim sürecinde etkileyici rol oynayacağız. Demokrasi İttifakı büyütmek en önemli hedefimiz." düşüncesini dile getirdi.

Buldan, "Önümüzdeki süreçte gece gündüz çalışarak Türkiye halklarının buluşmasını sağlayacağız. İtirazı olan herkesin sesi olacağız. Aydınlık ve güzel günler bizi bekliyor. Demokratik siyasetin tüm imkanlarını kullanarak barışın bu topraklarda boy vermesini sağlayacağız. Türkiye halklarını bu iktidardan mutlaka kurtaracağız." dedi.