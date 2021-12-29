HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Deniz Poyraz davası öncesinde konuştu: Katilin arkasındaki güçler yargılanmadıkça bu iş bitmeyecek!

HDP İzmir il örgütüne yönelik silah saldırıda Deniz Poyraz'ın öldürülmesine ilişkin İzmir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesinde adliye binası önünde bir basın açıklaması yapıldı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bugün İzmir Adliyesinde bir katil yargılanacak. Ancak bu katilin arkasındaki güçler yargılanmadığı sürece ve onlar hesap vermediği sürece bu iş bitmeyecek" dedi.

Açıklamaya HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, Grup Başkanvekilli Meral Danış Beştaş, PM ve MYK üyeleri, Kadın Koordinasyonu üyeleri, milletvekilleri, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDK Eş Sözcüsü Esengül Demir, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Ayşe Erdem, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, SYKP Eş Genel Başkanı Cavit Uğur, SODAP Sözcüsü Sevtap Akdağ, SKM Genel Sözcüsü Çiçek Otlu ile EMEP, Halkevleri, DİSK, TÖP, Devrimci Parti, Alevi Bektaşi Dernekleri, Kadınlar Birlikte Güçlü ve Barış Annelerinden temsilciler katıldı.

Açıklamada konuşan Buldan, şunları söyledi:

"Deniz’e sıkılan kurşun barış umuduna ve demokrasiye sıkılmıştır"

Bugün Deniz Poyraz arkadaşımızın katledilmesine ilişkin davanın ilk duruşması yapılacak. 17 Haziran’da İzmir İl Örgütümüze yapılan saldırıda Deniz Poyraz arkadaşımız vahşice katledildi. Bugün burada bir katil yargılanacak ama bu katilin arkasındaki güçler, bu katile emir verenler, tetiği çekmesi için yönlendirenler halen açığa çıkmadı, sorgulanmadı. O gün Deniz’i katlederken büyük bir kaos planladılar. Deniz’e sıkılan kurşun elbette ki bu ülkede birlikte yaşam umuduna sıkılan kurşundur. Deniz’e sıkılan kurşun aynı zamanda barış umutlarına ve demokrasiye sıkılan kurşundur. Bu kurşunu sıkmak için katili partimize gönderenler bir kaosun peşindeydiler. Ama Türkiye halkları bu kaosun yaşanmasına izin vermedi. Bu kaosu elinin tersiyle ittiği gibi ülkede milyonlar Deniz oldu. Türkiye’de milyonlar Deniz'e sahip çıktı.

"İktidarın nefreti Deniz’in öldürülmesine neden oldu"

Biz biliyoruz ki özellikle iktidarın dili, nefreti, öfkesi, HDP’yi her gün hedef göstermesi, her gün partimize hakaret etmesi Deniz’in öldürülmesine ve katillerin yönlendirilmesine neden oldu. O günkü atmosfer, iktidarın dilinden asla bağımsız ele alınamaz. Roboski Katliamının katilleri ortaya çıkmadığı sürece, Ankara Garı’nın, Suruç’un katilleri ortaya çıkmadığı sürece, Deniz’in katillerinin arkasındaki güçler ortaya çıkmadığı sürece bu ülkede ne yazık ki cinayetler devam edecek gibi görünüyor.

"Katilin arkasındaki güçler yargılanmadıkça bu iş bitmeyecek!"

Dün bu saldırının bir benzeri İstanbul Bahçelievler İlçe Örgütümüze yönelik olarak bir kez daha denendi ama başarılı olmadı. Bu atmosferi yaratanlar şunu bilsin ki; Türkiye halkları sizin faşizminize, ırkçılığınıza, sizin insanları birbirine düşürmenize asla izin vermeyecek. Bugün İzmir Adliyesinde bir katil yargılanacak. Ancak bu katilin arkasındaki güçler yargılanmadığı sürece ve onlar hesap vermediği sürece bu iş bitmeyecek. Katilin olayı gerçekleştirmeden önce Mınbiç’e gidip eğitim aldığını herkes biliyor. Orada eğitim aldıktan sonra buraya tekrar geldiğini ve bu cinayeti işlediğini hepimiz biliyoruz. Mınbiç’te eğitim alıp milli ve yerli bir katil haline gelerek, bir IŞİD’li pozisyonuna bürünerek Türkiye’ye gönderilmesi onu tam bir kaos planını hayata geçirmek için uygun bir zemin haline getirdi.

7 ay geçti katilden başka kimse tespit edilmedi

Bu katil İzmir Emniyet Müdürlüğünü 27 kez aramasına rağmen kiminle görüştüğünü, kimlerle görüştürüldüğünü halen açığa çıkarmayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Emniyet Müdürlüğünde kimlerle görüştü, bunu sorgulayacağız. Olayın üzerinden 7 ay geçti. Bu 7 ay süresince katilden başa hiç kimse tespit edilmedi. Telefon kayıtlarının incelenmesine, görgü tanıklarına rağmen bu katilden başka kimse tespit edilemedi .Bu katil sadece tetiği çeken katil değildir, bu katil arkasındaki güçlerle yani ağababalarıyla beraber tetiği çeken bir katildir. Bunun için siz sorgulamazsanız elbette biz sorgulayacağız. Bugün bu duruşma başta olmak üzere bundan sonraki bütün duruşmalarda hukukçularımız bu soruşturmayı en iyi şekilde yapacak. Bu katilin ağababalarının da ortaya çıkmasıyla bu iş biter.

Deniz’in katilleri hesap verecek

Sana söz veriyoruz Deniz yoldaşım, yattığın yerde gözün arkada kalmasın. Daha senin kanın kurumadan Bahçelievler’de saldırı girişiminde bulunanlara sesleniyoruz: Deniz’in katilleri hesap verecek, yönlendirenler hesap verecek, arkasındaki güçler bu ülkeye, kadınlara ve partimize hesap verecek. Biz bu ülkeye barışın, demokrasinin, adaletin gelmesi için büyük çabalar sarf ederken, bu ülkede kaos yaratmaya çalışanlar ve savaş yanlısı olanlar bilsin ki asla demokratik yönetimden, hukuktan ve adaletten vazgeçmeyeceğiz.

Deniz’i rahmetle anıyoruz. Annesi başta olmak üzere ailesine, arkadaşlarına, partimize, Kürt halkına ve yanımızdaki dostlarımıza başımız sağ olsun diyoruz. Bu duruşma başta olmak üzere bütün duruşmalarda burada olacağımıza söz veriyoruz.