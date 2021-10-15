HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Asgari ücretin 5 Bin TL olmasını teklif edeceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nu ziyaret etti. Buldan, "Asgari ücretin vergi dışı bırakılması ve 5 bin TL olması yönündeki teklifimizi bütçe görüşmelerinde paylaşacağız" dedi.

Pervin Buldan, partisinin düzenlediği Bütçe Buluşmaları kapsamında bugün Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nu sendika genel merkezinde ziyaret etti. Bütçe görüşmeleri öncesinde ortaklaşmaya varmak için bu ziyareti gerçekleştirdiğini söyleyen Buldan, şöyle konuştu:

"Asgari ücret vergi dışı bırakılsın"

“Asgari ücret, sadece bir işçiyi değil, milyonları ilgilendiren kavram olduğu için ‘toplumsal ücret’ adı altında ifade edilmeli. Biz, asgari ücretin vergi dışı bırakılması ve 5 bin TL olması yönündeki teklifimizin kamuoyuyla bütçe görüşmelerinde paylaşacağız. Bütçe görüşmelerinde asgari ücrete ayrı bir pay ayrılması yönünde bir teklifimiz olacak.

"Sendikalaşma önündeki engeller kaldırılsın"

Son dönemlerde çok yoğun saldırılar başladı. Sendikalaşma ve örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Son olarak zamlar... Elektriğe, suya, doğal gaza zamlar gelmeye devam ediyor. Temel maddelerin en azından bir kısmının ücretsiz olarak uygulanması gerektiğini plan bütçe döneminde yansıtacağız.”

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise 1 Ekim’den itibaren sendika olarak kampanya başlattıklarını belirterek, sendikanın asgari ücret, vergi sistemi, emekli maaşları, faturalara yansıyan zamlar ve gıdadaki KDV’nin sıfırlanmasını içeren 5 talebinden bahsetti.

"Türkiye tarihinin en büyük gelir kaybını yaşıyoruz "

Gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz. Pandeminin ağırlaştırdığı bir ekonomik tabloyla karşı karşıyayız. 2017’den beri çok ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyordu. Bu krizin yıkıcı etkilerinin üzerine Covıd-19 pandemisi geldi. İktidarın ana politikaları her zaman bir avuç sermayedarı korumak üzerine şekillendiği için işçiyi, emekçiyi, kadınları koruyan politikalar olarak şekillenmediği için bu tabloyu ağır yaşıyoruz. Türkiye tarihinin en büyük gelir kaybını yaşıyoruz. Meclis yeniden açıldı. Bütçe görüşmeleri başlayacak. Aralıkta asgari ücret belirlenecek.

"Gıda ürünlerindeki KDV sıfırlansın"

Bu ülkede işverenlere 2008’den beri 4 puanlık bir SGK prim desteği veriliyor. Bunun toplam tutarı 2010 yılından beri 150 milyon lirayı aştı. Bütçe görüşmelerinde bunun Meclis’te konuşulması bizim için önemli. Dünyanın en adaletsiz vergi sistemleri Türkiye’de. Vergi dilimleri meselesi ikinci talebimiz. Üçüncüsü emekliler. Emeklilerin ücreti son derece düşük. Cumhurbaşkanı, ekonomik istikrar kalkanı paketinde en düşük emekli maaşını bin 500 TL yapacağını söylemişti. Oysa bu övünülecek bir şey değil. En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkartılması. Dördüncüsü elektrik, su zammı. Bu faturalardaki vergi ve kesintilerin sıfırlanması. Beşincisi olarak da gıda ürünlerdeki KDV sıfırlansın diyoruz.”