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HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk tutuklandı!

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen Tuğluk'un ifade işlemleri bu sabah sona ermişti

28 Aralık 2016 18:08

Cumhuriyet Başsavcılığınca Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 26 Aralık günü gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkan yardımcısı Aysel Tuğluk,  çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 Tuğluk ile daha önce DTK Başkanlık Divanı'nda görev yapan Cafer Kan, Edip Yaşar ve Abdulbaki Karadeniz de tutuklandı.

Öte yandan akşam saatlerinde Adliye'ye getirilen HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Cabbar Leygara'nın ifade işlemleri ise sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında 26 Aralık'ta Ankara'da gözaltına alınan HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, dün Diyarbakır'a getirilmişti. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen Tuğluk'un ifade işlemleri bu sabah sona erdi. Tuğluk, yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilmişti.

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