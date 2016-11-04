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BBC Türkçe

HDP Eş Başkanları ve bazı milletvekilleri gözaltına alındı

Polis, aralarında Selahattin Demirtaş'ın ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu bazı HDP milletvekillerini gözaltına aldı. Demirtaş, gözaltına alınmakta olduğunu twitter adresinden duyurdu.

04 Kasım 2016 05:31

Polis, aralarında HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş'ın ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu bazı HDP milletvekillerini gözaltına aldı.

Doğan Haber Ajansı, Demirtaş'ın Diyarbakır'da, Figen Yüksekdağ'ın ise Ankara'da gözaltına alındığını bildirdi.

Gözaltılarla ilgili açıklama yapan, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Hakkari milletvekilleri Selma Irmak, Abdullah Zeydan, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik, Ferhat Encü, Diyarbakır Milletvekilleri Ziya Pir ve Nursel Aydoğan'ın gözaltında olduğunu söyledi.

Beştaş, "Selahattin Bey'i bizim yanımızda Diyarbakır'daki evinden aldılar. Herhangi bir gerekçe ve yazılı karar göstermediler. Bu yaşananlar bir darbe. Darbeyi yapanlar da gerekçe göstermeksizin, hukuksuz bir şekilde arkadaşlarımızı gözaltına aldılar." dedi.

Anadolu Ajansı'nın gözaltılarla ilgili geçtiği habere göre, soruşturma, Diyarbakır, Hakkari, Van, Şırnak ve Bingöl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülüyor. Ajansta yer alan haberde, "HDP'lilerin ifade vermeye gitmedikleri için gözaltına alındıkları" ifadesi yer alıyor.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gözaltı kararını, Türkiye saati ile 01:30 sıralarında attığı tweet'le duyurdu.

Aynı dakikalarda Diyarbakır milletvekili Ziya Pir de Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındığını duyuran bir tweet attı.

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