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Politika

HDP Eş Başkanı Demirtaş'a 2 koruma polisi verildi

Siyasete girdiği günden beri koruma polisi istemiyordu

14 Haziran 2015 15:47

Siyasete girdiği 2007 yılından bu yana Emniyet'ten koruma amaçlı polis istemeyen, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, 2 koruma polisi verildi.

HDP mitingine bomba konulması ve ardından Diyarbakır'da HDP-Hüda-Par arasında çıkan ve 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylardan sonra Demirtaş'a 2 koruma verildi.

Koruma Şube Müdürlüğü'nden tahsis edilen 2 koruma polisinin Demirtaş'ın resmi olmayan korumaları ile birlikte kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığı dikkat çekti. Korumaların, HDP Eş Genel Başkanının programlarına göre talep edildiği ifade edildi.

DHA'nın haberine göre, Demirtaş'a Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde kendisine 2 koruma polisi tahsis edilmişti.

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