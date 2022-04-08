HDP Eş Başkanı Buldan: Tuğluk ve tüm ağır hasta mahpuslar serbest bırakılsın

HDP Eş Genel Başkan Pervin Buldan, "Aysel Tuğluk ve tüm ağır hasta mahpuslar özgür bırakılıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Kadın mücadelemiz elbet bu zulüm politikalarının da üstesinden gelecek ve bütün yoldaşlarımızla özgür yarınlarda mutlaka buluşacağız. Yürüdüğümüz yolu hep birlikte mutlaka zafere ulaştıracağız” dedi.

HDP kadın il eş başkanları, partinin Ankara’daki genel merkezinde toplandı. Toplantının açılışında konuşan Pervin Buldan, "Tekçi, baskıcı bir erkek rejimini bu ülkenin başına bela ettiler" ifadelerini kullandı.

İktidarın politikalarını eleştiren Buldan, şöyle konuştu:

"Halkı açlığa mahkum ettiler"

"Tekçi, baskıcı bir erkek rejimini bu ülkenin başına bela ettiler. Hak, hukuk ve adaleti ortadan kaldırdılar. Anayasayı rafa kaldırdılar. Medyayı, basını susturdular. İçeride savaş, kıyım, tutuklama, sürgün; komşuda savaş, çetelerle işbirliği çetelere akıtılan milyar dolarlar, toprağa verilen canlar… Kadına yönelik suçlarda ve kadın cinayetlerinde rekor kıran bir erkek şiddeti. Çocuk istismarında dünyada ilk sıralarda yer alan bir utanç tablosu iktidarın pratikleridir. Yetmedi; ülkenin parasını pul ettiler. Ülke tarihinin en derin yoksulluğunu, en büyük yolsuzluğunu yarattılar. Halkı açlığa mahkum ettiler.

Çok verimli Anadolu ve Mezopotamya topraklarını çöle çevirdiler. Çiftçiyi üretemez, esnafı, işçiyi, emekçiyi geçinemez hale getirdiler. Yoksulluk kuyruklarında, açlık savaşlarında emeklinin belini büktüler. Eş dost ve akrabalarını kamuya doldururken, yandaşlarına kamu ihalelerini, bürokratlarına çifter maaşları verirken, gençlerin gelecek hayallerini ise yarattıkları korkunç işsizlik tablosu ile ezdiler. Tek tipçi, bilimsellikten uzak, niteliksiz bir eğitim sistemini; doktorları ülkeden kaçırtan çökmüş bir sağlık sistemini dizayn ettiler. Kendilerine uçan saraylar, yazlık kışlık saraylar yaparken, yandaşlarına beşli çetelerine hazineyi yağmalatırken, halktan aldıkları yüksek vergiler ile saltanatlarını beslediler. İşte bu saltanat rejimi ve bir avuç zenginleri doymadığı için ülkede açlık ve yoksulluğun önünü sonuna kadar açtılar. 'Yerli ve milliyiz' dediler ülkenin her karış toprağını çetelerinin ve ulus ötesi güçlerin talanına açtılar. O ulus ötesi güçlerin çöplerini getirip bu ülkenin en verimli topraklarını zehirlediler."

Buldan'ın açıklamasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.