HDP: Ekonomik krizin esas nedeni Öcalan üzerindeki tecrittir

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu krizin esas nedenlerinden biri de İmralı Cezaevi’nde bulunan Sayın (Abdullah) Öcalan üzerindeki tecrittir" dedi.

HDP Mersin İl Örgütü, 2'nci Olağan Kongresi'ni 33 Düğün Salonu’nda gerçekleştirdi. Kongreye Pervin Buldan da katıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre burada bir konuşma yapan Buldan, özetle şunları söyledi:

“AKP’li yetkililer 24 Haziran seçimlerinden hemen sonra Türkiye’ye demokrasi ve barış ile refaha kavuşacağını söylüyorlardı. Fakat bugün AKP Türkiye’yi getirdiği nokta halkı gittikçe krize sokan bir yerdedir. Yaşanan krizin nedeni Suriye politikasıdır. Bunun sorumlusu da AKP hükümetidir. Bu krizi yok sayan saraydır. Sadece saraya bakıyorlar. ‘Kriz miriz yok’ diyenler, bugün Katar’dan milyon dolarlık uçak alıyorlar. Evet, krizin kendileri vurmadığını söyleyebiliriz. Oysa bu kriz emekçiyi, işçiyi, yoksul halkı ve kadını vurdu. İşçinin, emekçinin ve yoksul halkın neler yaşadığını bilemezsiniz. Türkiye toplumu bundan sonra bu yaşananlara izin vermemelidir. Bu krizin esas nedenlerinden biri de İmralı Cezaevi’nde bulunan Sayın Öcalan üzerindeki tecrittir. Öcalan ile diyalog olduğu dönemleri hatırlayalım arkadaşlar; o dönemde bu yaşananların hiçbiri yoktu. 7 Haziran seçimlerinde 'müzakereyi rafa kaldırdık' dediler. Bu ülkeyi yönetenler bu süreçten korktular. İnsanların yaşamlarını yitirmediği süreçlere tanıklık ettik. Ne yazık ki bu ülkeyi yönetenler barışı değil çatışmayı tercih ettiler.”

"Suçu olmayan siyasetçiler rehin tutuluyor"

Gündemde olan af tartışmalarına ilişkin de konuşan Buldan, “Gündemde olan af konusuna gelince bence konuşulacak olan af değil bu ülkede ki adalettir. Hiçbir suçu olmayan siyasetçiler rehin tutuluyor. Vereceğimiz mücadele ile yoldaşlarımızı kendimiz çıkaracağız. Bir kez daha omuz omuza yürümenin zamanıdır. Bu ülkede barıştan, demokrasiden, adaletten taviz vermeyen ve bunun için ağır bedeller ödeyen bir parti olarak bu mücadelenin sözünü vermek istiyoruz” dedi.