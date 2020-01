HDP: Diyarbakır Orduevi’nin TÜRGEV’e tahsis edildiği iddiaları doğru mudur?

HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, 1925 yılında idam edilen Şeyh Said ve 47 arkadaşının cenazeleri ve mezar yerleri ile Diyarbakır Orduevi'nin TÜRGEV'e tahsil edildiği iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Özsoy, “Diyarbakır Orduevi’nin TÜRGEV’e tahsis edildiği iddiaları doğru mudur” diye sordu.

HDP’li Özsoy’un Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önerge ve gerekçesi şöyle.



Kamuoyunun da yakından bildiği üzere 1925 yılında idam edilen Şeyh Said ve 47 arkadaşının cenazeleri Diyarbakır’ın Dağdaki meydanında bugün de hala tam olarak bilinmeyen bir yerde dini vecibeleri yerine getirilmeden toplu bir mezara gömülmüştür. Bu gayri insani uygulama hem aileleri hem de kendim dahil birçok HDP milletvekili tarafından defalarca meclis ve ülke gündemine taşınmış; ancak bu mezar yerinin bulunması ve cenazelerin ailelere teslim edilmesi konusunda devlet yetkilileri hiçbir girişimde bulunmamıştır.



Son olarak, Dağkapı Meydanı’nda bulunan Diyarbakır Orduevi’nin, Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan ile kızı Esra Albayrak’ın yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) tahsis edildiğine yönelik iddialar basında yer almıştır. 40 yıl Orduevi olarak kullanılan bina 2013 yılında boşaltılmıştı. Yıkım kararı olan binanın 7. Kolordu Komutanlığı içinde yeni bir orduevi yapımı karşılığında TOKİ’ye devri yapıldığına ve TOKİ’nin yeni orduevi ihalesini 120 Milyon TL bedelle yaptığına dair bilgiler mevcuttur. Eski binanın yıkılmayacağı; güçlendirildikten sonra yurt olarak kullanılması amacıyla TÜRGEV’e tahsis edileceği iddia edilmektedir.



Kürtlerin cenazelerine, mezar yeri ve alanlarına yönelik bu uygulamaları kabul edilemez buluyoruz. Dağkapı Meydanı’nın Kürt ve Müslüman camianın büyük toplumsal, sembolik ve ahlaki önem atfettiği Şeyh Said ve arkadaşlarının hatıralarına uygun bir şekilde düzenlenmesi; aileleri ile Kürt ve Müslüman camiayı rencide edecek girişimlerden uzak durmak gerekir.



Diyarbakır Orduevi’nin TÜRGEV’e tahsis edildiği iddiaları doğru mudur?



Şeyh Said ve arkadaşlarının mezar yerlerinin tespiti için şimdiye kadar bir girişiminiz oldu mu? Olmadıysa, neden?



Kürt ve/veya Müslüman camianın büyük sembolik ve ahlaki önem atfettiği Şeyh Said ve arkadaşlarının hatıralarına uygun bir şekilde Dağkapı Meydanı’nın düzenlenmesi için bir planlamanız var mı?



Şeyh Said ve arkadaşlarının cenazelerine yönelik bu saygısızlığın sona erdirilmesi ve hem aileleri hem de Kürt ve Müslüman camianın daha fazla rencide olmaması için ne yapmayı düşünüyorsunuz