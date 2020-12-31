HDP'den yeni yıl mesajı: 2021 yılının büyük bir direnişin ve mücadelenin yılı olacağına inancımız tamdır

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 2021 yılına dair bir kutlama mesajı yayımladı. Kutlamada 'umut' ön plana çıkarıldı. Buldan ve Sancar, "AKP-MHP zihniyeti karşısında kardeşliğin, eşitliğin, onurlu bir barışın ve demokratik muhalefetin temsilcisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Özgürlüğe vesile olması dileğiyle halklarımızın yeni yılını kutluyoruz

Dünya halkları ve Türkiye toplumu 2020 yılını ağır siyasi baskılar, eşitsizlik, pandemi, tecrit, hukuksuzluk, işsizlik, yoksulluk, insan hakları ihlalleri ve buna karşı verilen büyük bir mücadele ve direnişle geride bırakıyor. Ne yazık ki coğrafyamızı kuşatan otoriter, totaliter anlayışlar varlığını sürdürüyor. Bu ağır koşullar altında, dayanışma kültürümüzden ve mücadelemizden aldığımız güçle 2021 yılını büyük umutlarla karşılıyoruz.

Bu topraklarda yüzyıllardır süren eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesinden aldığımız güç ve ilhamla 2020 yılının ağır baskı ve saldırı koşullarına karşı da aynı idealler ve kararlılıkla mücadeleyi yükselttik. Yaşadığımız her deneyim hem geleceğe yönelik azmimizi biliyor hem de toplumsal muhalefeti ortak bir paydada buluşmaya her geçen gün daha zorluyor.

İktidarda kalmak uğruna ülkeyi ateşe atmaya çalışan şer ittifakına karşı 2021 yılının büyük bir direnişin ve mücadelenin yılı olacağına inancımız tamdır. Demokratik, insani ve ahlaki her türlü değeri hiçe sayan AKP-MHP zihniyeti karşısında kardeşliğin, eşitliğin, onurlu bir barışın ve demokratik muhalefetin temsilcisi olmaya devam edeceğiz. Halklarımıza ve siyasi geleneğimize karşı sorumluluk bilinciyle 2021 yılında mücadeleyi daha da büyüteceğiz.

Bu toprakların engin mücadele deneyimleri ışığında 2021 yılını “özgürlük yılı” yapmak hepimizin elinde. Büyük insanlık değerlerine, evrensel haklara ve bayramların birleştirici manevi gücüne olan inancımızla, 2021 yılının kazanımlar yılı olmasını diliyor; eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesini yükselten tüm halkların, inançların, kadınların, emekçilerin ve gençlerin yeni yılını kutluyoruz."