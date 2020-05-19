HDP’den 'seçmen yaşının 16'ya düşürülmesi' ve 'Gençlik Bakanlığı' kurulması için teklif

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Gençlik Bakanlığı kurulmasına ilişkin TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklifte siyasi partilere üyelik yaşı ve seçmen yaşının 16'ya düşürülmesini içeren bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirtti.

HDP, Gençlik Bakanlığı kurulması için kanun teklif verdi. Teklife göre Gençlik Bakanlığı kurulacak.

"Seçme yaşı 16'ya düşürülsün"

Tarafsız Haber Ajansı'nın haberine göre; Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun TBMM'ye sunduğu teklifin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: "Gençlerin siyasi partilere üyelik yaşında yüksek öğretim öncesinde ortaöğretime devam eden gençleri kapsayan ve siyasi partilere üyelik yaşının ve seçme yaşının 16’ya kadar düşürülmesini içeren bir yaklaşımın benimsenmesi gerekir. Seçme yaşının 16 ya düşmesi için Anayasa değişilikliği gerekeceği için süreci Gençlik Bakanlığı takip edecektir.

Din dersleri müfredattan çıkarılmalı, dinler tarihi gelmeli

Eğitim hakkı ile bağlantılı olarak din derslerinin müfredattan çıkarılması, yerine ‘dinler tarihi’ şeklinde seçmeli bir ders öngörülmesi ve bu tarz derslere katılımın öğrencinin ailesinin bu konudaki kararına bırakılması gerekmektedir.

Bilimsel, çoğulcu, nesnel, eleştirel ve endoktrinasyona yer vermeyen bir eğitim anlayışı çerçevesinde aile planlaması, cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi konuları içeren cinsel eğitim, eğitim hakkının bir parçası olarak tanınmalıdır.

Gençlik Bakanlığı herkesin kendi anadilinde eğitim ve kamu hizmetlerinden yararlanmasının (anadilde eğitim gibi) güvence altına alınmasını sağlamalıdır."