HDP'den 'Salgın döneminde Kürt Düşmanlığı' raporu: Kayyım, gözaltı ve işkence vakalarında artış gözlendi

HDP yönetimi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde partilerine ve Kürt halkına yönelik saldırıların sürdüğünün ifade edildiği bir rapor hazırladı. Raporda, başta siyaset, sağlık, eğitim ve tarım olmak üzere halkın birçok alanda büyük baskılar ve ötekileştirici uygulamalarla karşılaştığı bildirilirken, hak ihlallerinin arttığı savunuldu.

Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede ile HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu tarafından açıklanan raporda, "kayyum, gözaltı ve işkence vakalarında artış gözlemlendiği" kaydedildi.

HDP Genel Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Kerestecioğlu, salgının başlangıcıyla HDP belediyelerinin hızlıca harekete geçtiğini buna rağmen iktidarın hedefi olduklarını ifade etti. Rapora göre pandemi döneminde 14 HDP belediyesine kayyum atandı.

HDP, pandemi sürecinde başlatılan 'Kardeş Aile Kampanyası'nın da iktidar tarafından engellenmeye çalışıldığını söyledi. Kerestecioğlu, "Kardeş Aile Kampanyamız yandaş basın tarafından yalan haberlerle hedef haline getirildi" dedi.

Raporda öne çıkan veriler şöyle: