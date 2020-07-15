HDP'den 'Salgın döneminde Kürt Düşmanlığı' raporu: Kayyım, gözaltı ve işkence vakalarında artış gözlendi

HDP yönetimi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde partilerine ve Kürt halkına yönelik saldırıların sürdüğünün ifade edildiği bir rapor hazırladı. Raporda, başta siyaset, sağlık, eğitim ve tarım olmak üzere halkın birçok alanda büyük baskılar ve ötekileştirici uygulamalarla karşılaştığı bildirilirken, hak ihlallerinin arttığı savunuldu.
Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede ile HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu tarafından açıklanan raporda, "kayyum, gözaltı ve işkence vakalarında artış gözlemlendiği" kaydedildi.
HDP Genel Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Kerestecioğlu, salgının başlangıcıyla HDP belediyelerinin hızlıca harekete geçtiğini buna rağmen iktidarın hedefi olduklarını ifade etti. Rapora göre pandemi döneminde 14 HDP belediyesine kayyum atandı.
HDP, pandemi sürecinde başlatılan 'Kardeş Aile Kampanyası'nın da iktidar tarafından engellenmeye çalışıldığını söyledi. Kerestecioğlu, "Kardeş Aile Kampanyamız yandaş basın tarafından yalan haberlerle hedef haline getirildi" dedi.
Raporda öne çıkan veriler şöyle:
- Salgının en yoğun yaşandığı 3,5 ayda en az 84 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kaldı.
- 387 kişi gözaltına alındı, 93 kişi tutuklandı.
- HPG'Li Agit İpek'in cenazesi Adli Tıp'tan ailesine kargo ile gönderildi.
- Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin mezarlıkları parçalandı, en az 13 mezarlık defalarca tahrip edildi, 282 cenazenin kaldırıma gömüldüğü ortaya çıktı.
- Cezaevlerinde maske, sıcak su, gıda, hijyen malzemelerine ulaşılamadı, başta politik mapuslar olmak üzere yüzbinlerce mahpus cezaevlerinde ölüme terk edildi.
- En az 70 kadın erkekler tarafından öldürüldü.
- Kürt ve göçmen kadınların sağlık hizmetlerinden yararlanması pandemi döneminde çok daha zorlaştı.
- 3 ayda gönderilen 93 fezlekenin 84'ü HDP'li milletvekilleri için hazırlandı.
- 90'lı yıllarda uygulanan politikalar iktidar tarafından tekrar edildi.
- Federe Kürdistan Bölgesi'nde sivillerin yerleşim yerleri bombalandı, sadece 10 günde 9 sivil hayatını kaybetti.
- Engelliler, mülteciler, anadili Türkçe olmayanlar uzaktan eğitime erişim sorunu yaşadı.
- Diyarbakır'da EBA'ya giriş yapan öğrencilerin oranı yüzde 20'yi geçmedi.
- 6 çocuk/genç Kürt illerinde ya da Kürt kimliği nedeniyle hayatını kaybetti.