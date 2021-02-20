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Politika

HDP'den AKP'li Özhaseki'ye yanıt: Bela okuduğunuz halk, sandıkta selânızı okuyacak

20 Şubat 2021 15:26

HDP Sözcüsü Ebru Günay, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin "HDP'nin oylarının Allah belasını versin" sözlerine yanıt verirken, "Bela okuduğunuz halk sandıkta selânızı okuyacak" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'de yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalar yaptığı sırada HDP için, "Seçimlerde 4 tane oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz. Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin" ifadelerini kullanmasına tepki geldi.

TIKLAYIN - AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den CHP ve HDP'ye: Seçimlerde 4 oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz, lanet olsun oylarınıza

HDP Sözcüsü Ebru Günay, Twitter üzerinden verdiği yanıtında şunları söyledi:

"Sorumlusu olduğunuz ölümlerin daha acısı taze iken hesap vermek yerine bir halka, 6 milyon seçmene beddua okumak... Ne derseniz deyin herkes gerçeğin farkında, bela okuduğunuz halk sandıkta selânızı okuyacak, gideceksiniz. Ayrıca bir halka beddua okumak kimsenin haddi değildir!" 

 

 

 

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