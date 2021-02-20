HDP'den AKP'li Özhaseki'ye yanıt: Bela okuduğunuz halk, sandıkta selânızı okuyacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'de yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalar yaptığı sırada HDP için, "Seçimlerde 4 tane oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz. Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin" ifadelerini kullanmasına tepki geldi.

TIKLAYIN - AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den CHP ve HDP'ye: Seçimlerde 4 oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz, lanet olsun oylarınıza

HDP Sözcüsü Ebru Günay, Twitter üzerinden verdiği yanıtında şunları söyledi:

"Sorumlusu olduğunuz ölümlerin daha acısı taze iken hesap vermek yerine bir halka, 6 milyon seçmene beddua okumak... Ne derseniz deyin herkes gerçeğin farkında, bela okuduğunuz halk sandıkta selânızı okuyacak, gideceksiniz. Ayrıca bir halka beddua okumak kimsenin haddi değildir!"