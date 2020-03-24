HDP'den Koronavirüs salgınına karşı 12 maddelik ekonomi paketi: Kira ödemeleri ve kredi ödemeleri durdurulmalı

HDP, hükümetin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik hazırladığı 21 maddelik 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Planı'na karşı, 12 maddelik ekonomik paket açıkladı. HDP'nin paketinde salgın süresince bankalara olan bütün kredi ödemelerinin durdurulması teklif edilirken; elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internetin, ihtiyaç sınırına kadar salgın süresince ücretsiz olması gerektiği belirtildi.

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Virüsle Mücadele Kriz Koordinasyon Merkezi Eş Sözcüsü Garo Paylan, HDP'nin Koronavirüs'e Karşı 'Ekonomik Güvence Paketi'ni açıkladı. Paylan, "AKP'nin paketi halkın yüzde 1'ini koruyor" derken, devletin vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını güvence altına alması gerektiğini vurguladı.

HDP'nin paketinde ilk olarak 'salgın süresince kira ödemelerinin durdurulması' teklif edilirken, öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) olan borçlarının silinmesi ve en düşük emekli aylığının 2 bin 400 TL'ye çıkarılmasının gerekli olduğu vurgulandı.

TBMM'de açıklama yapan Paylan şunları söyledi:

"Ekonomik krize karşı özellikle dar gelirlileri işsizleri, yoksulları, emekçileri nasıl koruyacağını söylüyor. Bu çağrıyı yaparken demokratik ülkeler işi güvence altına alıyor, işçiye 'senin işin güvence altında sen evde kal, senin maaşın güvence altında, sen ücretli izne çıkacaksın' diyor."

"Bu vatandaş evde kalıp taş mı yiyecek?"

"'Evde kalırken gelirin azalacağı için doğalgazı, elektriği, suyu erteliyorum veya siliyorum' diyor demokratik ülkeler. Aynı zamanda demokratik ülkeler vatandaşına evde kal çağrısı yaparken bütün banka kredilerinin ödemelerini durduruyorum diyor. Haftalardır hükümet vatandaşlarımıza evde kal diyor ama evde kalacak vatandaşlarımızın ne yiyeceğini ne içeceğini, faturalarını kimin ödeyeceğini söylemiyor. Taş mı yiyecek bu vatandaşlarımız evde kalıp? Bununla ilgili tedbirleri konuşmuyoruz.

"Bunların ekonomik istikrar paketi yüzde 1'i koruyor"

"İktidar geçen hafta bir paket açıkladı. Neymiş efendim, ekonomik istikrar kalkanı paketiymiş. Bu kalkan bir şemsiye, kimi koruyor? Altında yüzde 1 var onu koruyor. 100 milyarlık paket açıkladık diyorlar, 100 milyarlık paketin 99 milyonu işte o yüzde 1'lik zenginlere gidiyor. Maalesef yoksul vatandaşlarımıza bu kalkandan kolonya düşüyor. Bütün vatandaşlarımız ekonomik açıdan büyük bir kaygı yaşıyorlar, işiyle, aşıyla ilgili kaygı yaşıyorlar ve onlara önerilen tek şey kolonya. İşte bu pakete karşı hep beraber Türkiye'nin vicdanlı milletvekilleri ve vicdanlı sivil toplum üyeleri olarak hep birlikte tepki göstermeliyiz.

"Amerika 2 trilyon dolarlık paket açıkladı. Diyeceksiniz ki ABD'nin ekonomisi çok büyük, nüfusu çok büyük. Almanya ile aynı nüfustayız, Almanya 800 milyar euroluk paket açıkladı. Bizim paketimiz 100 milyar TL. 14 milyar euro da büyük çoğunluğu sermayeye gidiyor yani vatandaşlarımızı güvenceye alan bir paket ortada yok. İşte buna karşı HDP'nin, Koronavirüs'e karşı ekonomik güvence paketini açıklamak istiyorum.

"Evde kal çağrısını yapan devlet vatandaşın temel ihtiyaçlarını güvence altına almalıdır"

"Koronavirüs salgını, ekonomik krizi her geçen gün derinleştirmektedir. Salgının yarattığı tahribata karşı AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin, salgından etkilenen geniş kesimleri güvence altına almadığı açıktır. "Evde kal" çağrısı yapan devlet, vatandaşının temel ihtiyaçlarını güvence altına almalıdır. Partimizin "Koronavirüs Salgınına Karşı Ekonomik Güvence Paketi", salgın süresince vatandaşlarımızın işini, aşını, temel ihtiyaçlarını güvence altına almaktadır.

"Partimizin Koronavirüs salgınına karşı ekonomik güvence paketi. Şimdi size 12 maddelik ekonomik güvence paketini açıklıyorum:

"HDP olarak, halkın tamamının salgın süresince ekonomik açıdan korunması için "Koronavirüs Salgınına Karşı Ekonomik Güvence Paketini" siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve Türkiye kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

12 maddelik paket

Kira ödemeleri salgın süresince durdurulmalıdır.

Bankalara olan bütün kredi ödemeleri salgın süresince durdurulmalıdır.

Elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet, ihtiyaç sınırına kadar, salgın süresince ücretsiz olmalıdır.

İşten çıkarmalar yasaklanmalıdır. KOBİ'lere sağlanacak bütün destekler bu şarta bağlı olmalıdır.

Faaliyetini durduran işyerlerinde işçiler ücretli izne çıkarılmalı, işçilerin SGK primleri ve işçiler üzerinden alınan tüm vergiler devlet bütçesinden karşılanmalıdır.

Ücretli izne çıkarılan işçilerin maaşlarının yüzde 50'si işveren tarafından, yüzde ellisi 3.000 TL'yi aşmamak üzere devlet bütçesinden karşılanmalıdır.

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan, tüm işsizlere kayıtsız şartsız doğrudan gelir desteği sağlanmalıdır.

Faaliyeti durdurulan esnafların zararı tazmin edilmelidir. Salgın süresince kira ve vergi ödemeleri durdurulmalıdır.

Çiftçi destekleri hemen ödenmelidir. Çiftçi borç ödemeleri salgın süresince durdurulmalıdır.

Öğrencilerin, Kredi Yurtlar Kurumu'na olan borçları silinmelidir.

En düşük emekli aylığı 2.400 TL olmalıdır.

Günlük, ev eksenli çalışan, yalnız yaşayan ve çocuklarına bakmak zorunda olan alt gelir grubundaki kadınlara, doğrudan gelir desteği yapılmalıdır.

"Bu paket işçi, işsiz ve dar gelirliyi koruyacaktır"

"Değerli arkadaşlar 12 maddelik Koronavirüs paketimizi açıkladım. Bu kapsamda, "Koronavirüs Salgınına Karşı Ekonomik Güvence Paketi" ile işçi, işsiz, KOBİ'ler korunacaktır. Dar gelirli vatandaşların işi ve aşı güvence altına alınmış olacaktır. Kira, faturalar, banka kredileri gibi ödemeleri durdurulan dar gelirliler, salgın süresince; gıda, sağlık, temizlik gibi yaşamsal ihtiyaçlarına daha çok kaynak ayırabilecektir. Bu süreçte devlet anayasal görevi olan; sosyal devlet olma sorumluluğunu acilen yerine getirmelidir. Yaralar daha fazla büyümeden ekonomik krize karşı savunmasız kalan halkın temel yaşamsal ihtiyaçları güvence altına alınmalıdır.

"Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız"

"Türkiye'de yaşayan her bir yurttaşımızın korunmasını esas alan Koronavirüs Salgınına Karşı Ekonomik Güvence Paketi ile ilgili olarak TBMM'nin, bütün siyasi aktörleri acilen göreve çağırıyoruz. HDP olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu ilan ediyoruz.

"Değerli arkadaşlar Koronavirüs Salgınına Karşı Ekonomik Güvence Paketimizi açıkladım. Bugün biliyorsunuz Meclis'te bir torba yasa görüşülecek ve torba yasada AKP'nin getirdiği bu ekonomik istikrar kalkanı paketi görüşülecek biz bu ekonomik sözde kalkan yalnızca vatandaşımıza kolonya verirken Halkların Demokratik Partisi'nin Koronavirüs Salgınına Karşı Ekonomik Güvence Paketi bütün vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını güvence altına almaktadır. Biz, bugün bu torba yasa görüşmelerinde AKP vatandaşlarımıza kolonya veren ve sermayeye kaynak aktaran paketin yerine biz vatandaşlarımıza ekonomik güvence paketini öneriyoruz ve TBMM torba yasa görüşmelerinde bu paketi, 12 maddelik bütün vatandaşlarımızı temel ihtiyaçlarını güvence altına alan paketi sonuna kadar savunacağız. Bu anlamda, bu paketin bugün ve yarın belki Meclis Genel Kurulunda görüşmeleri olacak. Ben bütün vatandaşlarımızın, bütün sivil toplum kuruluşlarının, bütün sendikaların, bütün siyasi partilerin bu konuda müdahil olması çağrısını yapıyorum.

"AKP'nin paketi vatandaşı güvencesiz bir şekilde eve hapsediyor"

"AKP'nin getirdiği paketle vatandaşlarımız evde kalacaklar ama asla hiçbir yaşamsal ihtiyaçları güvence altına alınmayacak. Yapmamız gereken bütün vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını güvence altına alıp sonra bütün vatandaşlarımızın salgın duruncaya kadar evde kalmasını sağlamak ve onların da temel ihtiyaçlarını karşılamak olmalıdır. Bu anlamda biz bugün Meclis'te gerekli mücadeleyi yapağız."