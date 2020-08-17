HDP’den istifa eden 2 belediye başkanı AKP'ye geçti

Batman'ın HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren ve Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut , partilerinden istifa ederek, AKP'ye geçti. Eren ve Karabulut, hizmet için AKP'ye geçtiklerini söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den Kozluk Belediye Başkanı seçilen Ayhan Eren ile Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut, partilerinden istifa ederek, 13 Ağustos'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle AKP'ye geçti.

"Halkımıza sırtımızı dönmedik"

Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren sırtını Kozluk halkına dönmediğini belirterek, "Bilindiği gibi bir süreçti. Yerel seçimde aday olduk kazandık. Bu süreçte birlikte olduk. İlk aday olduğum dönemde, 'adaletli olacağız, hak hukuku göz önünde bulunduracağız' dedik. Kozluk'ta halk arasında aldığım yüzde 90 oyla aday oldum. O parti beni aday gösterdikten sonra kişisel fikirlerimi açıkladım. Yarın birileri tarafından yönlendirilirse, bunu kabullenmeyeceğimi kendilerine de söyledim. Bir iki ay içinde fikir ayrılığına düştük ve istifamı verdim. Ayhan Eren hiçbir zaman ne halkına ne de çevresine sırtını dönmemiştir. Sosyal medya üzerinden iki satır yazıp da bize saldıranlar, bu memleket için ne yaptı. Bundan sonra AKP ile gerçek hizmetin ne olduğunu insanlarımıza göstereceğiz ve hizmeti yapacağız. Cumhurbaşkanımızla, tüm bakanlarımızla ve parti yetkililerimizle hizmet sözü aldık" diye konuştu.

Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut ise, "Biz burada halkımıza ve partimize söz veriyoruz. Allah'ın izniyle beldemize hizmet edeceğiz" dedi. (DHA)