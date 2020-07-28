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HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen kadın komisyonda dinlenecek

Komisyon çalışmalarına bayram sonrası devam edecek

28 Temmuz 2020 14:54

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.K. adlı kadını davet ederek dinleme kararı aldı.

TIKLAYIN - Cinsel saldırıyla suçlanan HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için komisyon kuruldu

TBMM Hazırlık Komisyonu, AKP'li Ali Özkaya başkanlığında toplandı. Komisyon, seçim çalışmaları sırasında bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanması ardından HDP’den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in dosyasını görüştü.

Toplantıda, Çelik hakkında hazırlanan fezleke incelendi. Komisyon, Tuma Çelik’in savunmasını istemeden önce, mağdur kadın D.K’yı dinleme kararı aldı. Komisyon çalışmalarına bayram sonrası devam edecek.

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