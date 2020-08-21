HDP'den kanun teklifi: 30 yaşını doldurana kadar gençlerin sigorta primleri devlet tarafından ödensin

HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, genç işsizliğini azaltmak için 30 yaşını doldurana kadar gençlerin sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi için kanun teklifi verdi.

Gergerlioğlu, TÜİK verilerine göre genç işsizlik oranının yüzde 24.9'u bulduğunu belirterek, ''Görünen o ki her 4 gençten 1'inin değil, her 3 gençten 1'inin işsiz olduğu gibi bir tablo ile karşı karşıyayız'' dedi.

Kanun teklifinde şu ifadelere yer verildi:

''Hizmetler sektörü gençler için çok önemli bir istihdam kapısıydı. Gençler sadece bugünü değil yarını da göremiyorlar. Şu an araştırmalar göstermektedir ki gençlerin yüzde 75'i kamu işi arıyor. Kamu sektöründe de sözde mülakatlarla yakınları kayırma haberlerini gördükçe daha da gençler için karanlık bir tablo oluşmaktadır.

Gençlerin başvurdukları işlerde genellikle deneyim istenmektedir. Gençler iş bulamazken nasıl deneyim kazanacaklarına ise bulunabilmiş bir cevap henüz yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti’nde gençler işverenlerden değil öncelikli olarak devletten beklenti içerisinde olmaları gerekir. Bu sebeple de gençlerin işe alınmasını daha cazip hale getirmek ve tecrübesizliklerinden doğan fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için 18 yaşından 30 yaşını doldurana kadar geçen süre içerisinde gençlerin sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması gerekmektedir.''