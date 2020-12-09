HDP'den Erdoğan'a Demirtaş yanıtı: Yargıya açıkça talimat veriyor, anayasal suç işliyor

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, bütçe görüşmelerinin devam ettiği Meclis Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamalarının yargıya, "imkân tanıma" demek olduğu anlamına geldiğini savundu..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kobani’nin faili, Diyarbakır’ın faili, Yasin Börü’nün faili oldur” sözlerini hatırlatan Oluç, "Adalete açıkça talimat veriyor, ‘Bunları görmezden mi geleceğiz? Yargımız bunları görmezden mi gelecek?’ demiş. Açıkça talimat veriyor. ‘Önünün açılmasına yol vermeyiz.’ demiş. Yani anayasal suç işliyor Cumhurbaşkanı sıfatıyla AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan. Anayasa’nın 138’inci maddesini açıkça çiğniyor, açıkça anayasal suç işliyor, yargıya talimat veriyor; ilk defa değil, daha evvel de verdi, dedi ki: ‘Bir yolunu buluruz, karşı hamlemizi yaparız.’ Yaptı, yargıya talimatı verdi, ‘Gereken yapılacak.’ dedi, yapıldı. Bu da yetmedi ‘Bırakamayız.’ dedi, o da yapıldı” dedi.

Oluç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Adalet Bakanı ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanı hangi turları yaparsa yapsın bu yapılan, bu edilen sözler sonunda hiç kimseye güvence veremezsiniz. Uluslararası alana güvence veremezsiniz ve bugün, gün boyunca bu koyunu tartışmaya ve dile getirmeye devam edeceğiz. Anayasa’yı Cumhurbaşkanı sıfatıyla çiğneyen, ettiği yemini yok sayan bir kişiyle karşı karşıyayız. Bunu asla kabul etmiyoruz, bunu da söylemiş olayım. Geçmiş dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’a ‘Yasin Börü’nün katili.’ dediniz. Bakın, siz hukukçusunuz değil mi? Yasin Börü mahkemesi görüldü, değil mi? O mahkeme sonuçlandı, değil mi? Sonuçlandı. Defalarca başka mahkemelerden, çeşitli mahkemelerden ‘Yasin Börü davasına Selahattin Demirtaş dâhil edilsin’ diye başvuruda bulunuldu ve Yasin Börü’nün mahkemesinin görüldüğü heyet, o talepleri reddetti, dâhil etmedi, ‘Alakası yoktur’ dedi. Siz şimdi haksız yere bir suçlamada bulundunuz. Bunu külliyen reddediyoruz. Ayıptır ya! Siz hukukçu olarak nasıl bunu söylersiniz? Yasin Börü’nün mahkemesi sonuçlanmış ve ortaya bir ceza çıkmış, bunun Selahattin Demirtaş’la hiçbir alakası yok, davaya bile dâhil edilmedi. Doğru değil bu söylediğiniz.”

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Ne olmuştu?

Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında şunları söylemişti:

"Yargının işine müdahale benim işim değil. Özellikle biz Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin bu noktada varsa bir hakkını koruyacak değiliz."

Ben inanıyorum ki yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir hak tanımaz. Kobani'nin faili, Diyarbakır'ın faili, Yasin Börü'nün faili odur. Bunları görmezden mi geleceğiz? Yargımız bunları görmezden mi gelecek? Böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz."