HDP’den diyalog atağı: 4 partiden randevu istendi

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar; CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nden randevu talep etti. İlk görüşmenin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile gerçekleşmesi bekleniyor. Ziyaretlerde eş başkanların demokratikleşme, özgürlükler ve adalet konularında partilerinin çözüm önerilerini sunması bekleniyor.

Muhalefet partileri arasındaki temas trafiği, siyasi partiler arası “diyalog” sağlamak ve güncel gelişmelerle ilgili “müzakere” olarak değerlendiriliyor. Görüşmeleri gerçekleştiren parti temsilcileri söz konusu temasların siyasetin dilini de yumuşattığına dikkat çekiyor. Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya imzalı haberine göre, HDP de benzer bir görüşme trafiği için adım attı. Edinilen bilgiye göre, güncel gelişmeleri değerlendirmek, başta ekonomi olmak üzere iç ve dış gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak, ayrıca başta demokratikleşme, özgürlükler ve adalet olmak üzere HDP'nin bu sorunlarla ilgili çözüm önerilerini sunmak için CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nden randevu talep edildi.

Randevu talebine ilk yanıt da Saadet Partisi’nden geldi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın beraberinde bir heyetle 1 Şubat 2021 Pazartesi günü Saadet Partisi genel merkezine giderek Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre HDP; AK Parti, MHP ve İYİ Parti’den randevu talebinde bulunmadı. Bunun nedeni olarak 3 partinin HDP’ye dönük olumsuz politik tutum ve söylemleri gösterildi.