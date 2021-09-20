HDP’den AİHM'in Demirtaş kararının tartışılması amacıyla TBMM'de genel görüşme talebi

4 Kasım 2016’dan beri tutuklu olan Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun devamı ile ilgili olarak AİHM 20 Kasım 2018 tarihli kararında, Demirtaş’ın tutukluluk halinin sürmesini kişi özgürlüğünün ihlali olarak kabul etmişti. Ayrıca seçme ve seçilme hakkının da ihlal edildiğine karar verdi. AİHM, ilk kez Sözleşme’nin 18. maddesinin ihlal edildiğine, yani Demirtaş'ın hukuki değil siyasi gerekçeyle tutuklandığına hükmetti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise “AİHM'nin verdiği kararlar bizi bağlamaz, biz karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz” açıklamasını yaptı, Demirtaş tahliye edilmedi. Demirtaş’ın hapsedilmesinin siyasi saikle olduğuna dair tespitini, AİHM Büyük Daire de 22 Aralık 2020’de verdiği kararla tekrarladı. Büyük Daire, 20 Eylül 2019 tarihli ikinci tutuklamanın, Demirtaş’ın 4 Kasım 2016 tarihli ilk tutukluluğunun devamı niteliğinde olduğunu vurgulayarak, halen bu nedenle tutuklu olan Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması gerektiğine hükmetti. Son olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de 17 Eylül 2021 tarihli kararında Demirtaş'ın bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Demirtaş ve Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması gerektiğine yönelik bir kez daha uyarıda bulunan Komite, Aralık oturumuna kadar Kavala'nın serbest bırakılmasını bekleme kararı aldı; Demirtaş için eylem planını sunması için de Türkiye’ye 30 Eylül’e kadar süre verdi.

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