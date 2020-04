Pervin Buldan ve Mithat Sancar eş başkan seçildi; HDP, 'Türkiyeliyiz' dedi

HDP'nin Olağan 4. Kongresi'nde Pervin Buldan ve Mithat Sancar 836 oy ile eş başkan seçildi.

HDP'nin 4. Olağan Kongresi yapılan seçimle sona erdi. 1018 delegenin 838'i oy kullandı. İkisi geçersiz sayılan oyların 836'sı anahtar listeye verildi. Seçim sonucunda Eş Genel Başkanlığa İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar seçildi. Kongrede yapılan seçimde aynı oy sayısıyla Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri de belirlendi.

AKP, MHP ve BBP haricinde tüm siyasi partilere kongre daveti gönderilirken, 28 farklı ülkeden konuk katıldı. Cezaevinde bulunan eski eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, kongreye ortak mesaj gönderdi. Prof. Mithat Sancar'ın eş genel başkanlığa seçilmesi, parti bileşenlerinin Sancar isminde uzlaşması "yeni bir çözüm süreci mi başlıyor" yorumlarına da neden oldu.

Kongre salonunda HDP kongresinde ana sloganlar, "Bu ülke bizlerin, bizler yöneteceğiz" ve "Büyük siyaset, büyük umut, büyük değişim" olurken, sık sık 'Selo Başkan' sloganları atıldı.

Sahnede konuşmalar üç dilde; Türkçe, Kürtçe ve Arapça yapılıyor. Kongredeki "Selam olsun İmralı’da, Edirne’de ve Kandıra’da direnenlere" sözleri katılımcılardan büyük alkış aldı.

AKP, MHP ve BBP'ye davet gönderilmedi

AK Parti, MHP ve BBP haricinde tüm siyasi partilere kongre için davetiye gönderildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DBP Eş Başkanı Saliha Aydeniz, EMEP Başkanı Selma Gürkan da kongrede yer aldı.

28 ülkeden katılımın sağlandığı kongrede, Avrupa'dan gelen siyasetçiler HDP'ye dönük baskıları ve siyasetçilerin tutukluluklarını dile getirdi. Avrupa Konseyi üyesi ülke Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirttiler.

Ali Babacan'dan mesaj

Kongreye mesaj gönderenler arasında, Mart ayında partisini kuracağı beklenen Ali Babacan ve Saadet Partisi'nin olması dikkat çekti.

Babacan'ın mesajı şöyle:

“Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sezai Temelli, Halkların Demokratik Partisi’nin 4. Olağan Büyük Kongresine davetiniz için teşekkür ederim. Kongrede alacağınız kararların ülkemizin demokrasisine ve toplumumuzun huzuruna katkı vermesini ümit ediyorum. Bu vesileyle selamlarımı iletiyor, kongrenizin hayırlı olmasını diliyorum.”

Mithat Sancar: Boşuna çekilmiyor bu acılar

HDP'nin yeni eş genel başkanı seçilmesi beklenen Prof. Dr. Mithat Sancar, Ahmet Arif'in "Cellat uyandı bir gece" şiirini okuyarak sözlerine başladı. Sancar, konuşmasında şunları söyledi: "Türkiye'nin Kürdistan'ın her köşesinden baskılara aldırmadan geldiniz. Buraya yine cesareti ve umudu getirdiniz.



Cezaevinde rehin tutulan bütün yoldaşlarımıza, sürgüne gitmek zorunda kalan kardeşlerimiz bütün ülkeden selam gönderiyoruz. Siz de hissediyorsunuz. Boşuna çekilmiyor bu acılar. Şimdi inşa zamanıdır. Bu inşanın temeline barışı özgürlüğü ve demokrasiyi koyacağız. Artık zaman gelmiştir. Direnerek bu mirası getirenler bize bu görevi söylüyorlar.

Bu kadar gaddar iktidar zulüm varken adalet ve demokrasi isteyen herkese çağrım var. Haksızlıklara karşı birlikte çalışalım.

Gelin talanı yalanı ve kanı durduralım. Şimdi kanı durdurmak ve büyük barışı kurmak zamanıdır. HDP olarak barışı artık daha net daha anlaşılır söylememiz gerekiyor. Bedel ödemek mi gerekiyor. Buna da hazırız. Bundan sonra barışı toplumla müzakere edeceğiz. Barışın güvencesini iktidarlara ve şahıslara bırakmayacağız. Barışın güvencesi halk olacak. Bütün ülke de hakem olacaktır. Dünya vicdanı hakem olacaktır. Barışa katkı sunacak iradenin de yolunun açılmasını istiyoruz. İmralı'nın yolunu açın ki barışın yolu açılsın. Tecrit sadece bizim meselemiz değildir, sadece hukuk meselesi değildir, tecrit bu ülkenin barışının meselesidir.

"Barış için en kritik kavşaktayız"

Barış için en kritik kavşaktayız. Barışı getirmek nefret ve intikam dilini kullanmayacağız. Yüzleşme ve adalet bizim dilimiz olacak. Yeni bir dil olmadan yeni bir dünya kurulamaz. Geleceğe yürüyoruz. Bu gelecek yakındır. HDP bu ülkeyi bu ülkenin demokratları ile yönetmeye adaydır. HDP'nin yönetmeye ortak olması herkes için bir şans. Halkların kardeşliğine inanıyoruz. Özgürlüğün ve eşitliğin olmadığı yerde kardeşlik olmaz.

Toplumsal sorunların şiddetle çözülemeyeceğini biliyoruz ama o şiddeti bitirmek için o şiddeti yaratan şartlarla da yüzleşmeliyiz. Çözüm demokratik siyasette."

Yüksekdağ ve Demirtaş'tan ortak açıklama:

HDP’nin tutuklu bulunan önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş HDP kongresine mesaj gönderdi. Kongreye başarı dileklerinde bulunan ve divan başkanı Mehmet Rüştü Tiryaki tarafından okunan Yüksekdağ ve Demirtaş’ın mesajı şöyle:

"Partimizin Dördüncü Olağan Büyük Kongresi Divanını, değerli delege arkadaşlarımızı, yurt içinden ve yurt dışından dayanışma duygularıyla katılan saygıdeğer konukları, elçiliklerin ve basının değerli temsilcilerini ve sevgili halkımızı yüreğimizin olanca sıcaklığıyla selamlıyor, kongremizin başarılı geçmesini diliyoruz.

Partimiz HDP, kurulduğu günden bu yana Türkiye halklarının, ezilenlerinin büyüyen umudu haline geldi. Ortadoğu’ya yönelik emperyal müdahalelerle derinleşen mezhep, din ve kimlik çatışmaları… Savaşların ve işgallerin yarattığı yıkım... Sınırsız sömürünün yol açtığı açlık ve yoksulluk; evsiz, yurtsuz kalıp mülteci durumuna düşen on milyonlar... Acıyla yoğrulmuş bir coğrafya... Giderek katmerleşen umutsuzluk, çaresizlik... Paramparça edilmiş bir toplum ve kapkaranlık bir gelecek…

İşte böylesi kaotik bir ortamda bütün ışıltısıyla yeşerdi HDP’nin görkemli ağacı. Her bir dalında farklı bir sesin, farklı bir rengin tınısı, her bir yaprağında umudun, direnişin, zaferin müjdesi. Kasırganın, selin, tufanın ortasında ayakta kalmış bir “NUH’UN GEMİSİ”. Bu gemi şimdi, yeryüzünün bütün renklerini bağrında taşıyan yolcularıyla birlikte yeni yaşamı kurmak üzere ağır ağır yanaşıyor limana.

Biliyoruz, yolculuk çok çetin geçti, gemimiz ağır darbeler aldı. Kaptanlarımız tutuklandı, deneyimli mürettebatımızla birlikte. Ama bilmezler ki her bir yolcusu birbirinden dirençli, her biri birbirinden kuvvetli bu geminin. Ne kaptan köşkü boş kaldı ne de makine dairesi. Milyonları durdurmaya gücü yetmeyen Nemrut’un partisi daha şimdiden üç parçaya bölündü ama NUH’UN GEMİSİ dimdik ayakta yek vücut bir şekilde menziline süzülüyor kararlılıkla.

Bu gemiyi inşa edene de yürütene de aşk olsun. Bu uğurda toprağa düşene de esir düşene de selam olsun. Bu gemi limana varacak demiştik, evvel Allah sözümüz söz olsun. Şimdi hedef halkın iktidarını kurmaktır artık, hepimizin yolu açık olsun.

Zindandayız şimdi, ama bilin ki yüreğimiz yangın yeri. Biz direnmeyi sizden öğrendik gençler. Dik durmayı sizlerden kadınlar, analar. Umudu gözlerinizde gördük, isyan seslerinin yankılandığı meydanlarda. İlle de sevdik sizi ve çok çok özledik hepinizi.

Yüreğimiz, ruhumuz sizlerle. Sözümüz, kalemimiz, dualarımız sizinle. Her birinize ayrı ayrı, kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Eşbaşkanlarımızı, tüm parti yönetimini kutluyor, dayanışma dileklerimizi iletiyoruz.

Yolun açık, rüzgarın bol olsun Halkların Demokratik Partisi!

Rêya te vekirî, bayê te gur be Partiya Demokratîk a Gelan!

An serkeftin an serkeftin."

Sezai Temelli: Sezai Temelli'ydim, Heval Sezai oldum

Divan oluşumuyla başlayan kongrede mevcut eşbaşkan Sezai Temelli, konuşmasına "Bu coşkunuz, bu sesiniz İmralı'ya, Öcalan'a ulaşmıştır" sözleriyle başladı.

Veda konuşması yapan Temelli herkese teşekkür ederken şunları söyledi: "Adaletsizlik ve sömürü düzeni olan kapitalizm bugün bir kriz içinde. Otoriterler bu krizi aşmak için savaşı dayatıyorlar. Dünyanın her yerinde buna direniyorlar. AKP'nin tekçi asimilasyon politikalarına karşı elbette HDP var. Başladığım bu yolda ben Sezai Temelli'ydim. Sizler sayesinde Heval Sezai oldum. Bu halkın hizmetinde olmaya devam edeceğim. Bunu hiç kimse engel olamayacak."

Pervin Buldan: 38 belediyemizi gasp ettiler

Tutuklu olan bütün siyasilerin isimlerini okuyan Pervin Buldan "HDP projesinin büyük mimarı Sayın Abdullah Öcalan'a selam gönderiyorum" dedi.

Bugünlere direne direne geldiklerini belirten Buldan, "Büyük insanlık yürüyüşümüz var. HDP'yi duymayanlar bu salondaki barış sesini duysun. Engellenemeyen halk iradesini görsün. Binlerce arkadaşımız rehin alındı ama biz milyonlar olduk. HDP öyle bir güçlü kaledir ki düşüremediler, düşürmelerine izin vermedik. Barajları yıka yıka geldik. Bize kurulan tuzakları boşa çıkardık. Geleceğin ancak HDP ile kurulabileceğini gösterdik.

"38 belediyemizi gasp ettiler. Kürtler seçemez yönetemez dediler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Kürtler seçmeye de kendi kendilerini yönetmeye de devam edecek. Sadece kentleri değil bu ülkeyi de yöneteceğiz ve yönetmeye geliyoruz diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Girdikleri Suriye topraklarından bir gece ansızın çıkacaklardır"

"Demokrasiyi halkların barış mutabakatı getirecektir. Girdikleri Suriye topraklarından 'bir gece ansızın' çıkacaklardır" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine göndermede bulundu.

"Bu kongre demokratik uzlaşıya bir davettir. Gelin demokrasi ittifakıyla demokratik Türkiye'ye, güçlendirilmiş yerel yönetimlere ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme kapı aralayalım."

Hukukçu Mithat Sancar’dan boşalacak HDP Meclis Başkanvekili görevi için de diploması alanında çalışmalar yürüten ve akademisyen Hişyar Özsoy’un adı geçiyor. Grup başkanvekilleri ile parti ve kadın sözcüsü değişecek.

Parti Meclisi'nde yer alan isimler

Halkların Demokratik Partisi Parti Meclisi'nde yer alan isimlerden bazıları şöyle: Ahmet Saymadi, Alp Altınörs, Ayşe Erdem, Celalettin Can, Doğan Erbaş, Ferhat Encü, Garo Paylan, Meral Danış Beştaş, Filiz Kerestecioğlu, Ender Öndeş, Nuray Türkmen, Önder Algedik, Tahsin Yeşildere, Tuncer Bakırhan ve Veli Saçılık.

Leyla Halid: Türkiye ordusunun Suriye'de ne işi var

Kongre salonunda sık sık "Barış için HDP, özgürlük için HDP" sloganı atılıyor. HDP kongresine katılan isimler arasında Filistin mücadelesinin simge isimlerinden Leyla Halid de yer aldı.

Leyla Halid, Demirtaş'a, Kışanak'a ve Öcalan'a selam getirdiğini belirterek, "Siyonizm ve ABD tarafından toprakları işgal edilmiş Filistin halkından selam getirdim. Filistin zindanlarındaki yoldaşlarımızdan cezaevinde direnen yoldaşlara selam getirdim.

Türkiye ordusunun Suriye'de ne işi var. Suriye halkları Erdoğan'a karşı başarısını sağlayacaktır. Filistin halkına adına söz veriyorum. Baskıya karşı hep yanınızda olacağımıza söz veriyoruz. Yaşasın Filistin Yaşasın Kürdistan" diye konuştu.

Gelecek Partisi'nin kurucularından Ayhan Sefer Üstün de katılımcılar arasında bulundu. Ayhan Sefer Üstün parti adına güçlü bir temsille katıldıklarını belirterek, "HDP Meclis'te temsilen edilen bir parti. Parti kararı ile geldik. Herkesi meşru zeminde görmek bizim temel arzumuz.



Sayın Genel Başkanımız Meclis'teki partilerden randevu istedi; HDP'den de istedi. İktidar partilerinin grup başkanvekilleri, HDP'nin Meclis Başkanvekili oturumu yönettiğinde yoklama verirler, iş yaparlar. Ancak dışarı çıkınca başka bir tutum içine girerler. Meclis'te bu ilişkileri götürüyorsak dışarıda da bu ilişkileri yürütmek de fayda var." diye konuştu.