HDP: CHP'yle ittifak yapmayız; işbirliği ancak bağımsız adayla olur

Merkezi olarak hiçbir partiyle ittifak yapmayacağını belirten HDP, ancak yerel seçimde bağımsız adaylar üzerinden ittifaka açık olacağını ifade etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul’da yaptığı Genel Meclis toplantısında yerel seçim stratejisini belirledi.

Taraf gazetesinden Müjgan Halis’in haberine göre toplantıda ittifak politikası da ele alındı ve merkezi olarak hiçbir partiyle ittifak yapılmayacağı, ancak yerel seçimlerde bağımsız adaylar gösterilerek ittifak yapılabileceği kaydedildi. İttifaklarda bir parti lehine çekilmenin ya da başka bir parti adına aday olmanın söz konusu olmayacağını söyleyen HDP yetkilileri, “Merkezi bir ittifak söz konusu değil. Ancak bağımsız adaylar üzerinden konuşulabilir. Biz çok dilli, çok kültürlü belediyeciliği savunurken; CHP’nin yerel yönetim anlayışıyla onlarla ittifak yapmamız mümkün değil” dedi.

İttifakı CHP tabanı istiyor

Toplantıda konuşan HDP Eşbaşkanı Ertuğrul Kürkçü “Ne bizden CHP’ye bir davet gitti, ne de CHP’den bize davet geldi” dedi. İttifak politikalarının şeffaf ve kent hakkı üzerinden şekilleneceğini belirten Kürkçü, “Biz ittifakları gizli saklı ve kamuoyuna yansıyan dedikodular üzerinden, yetkili kurullarımız aracılığıyla görüşürüz. Şimdiye kadar da böyle bir görüşmemiz olmadı” dedi. CHP tabanının, CHP yönetimini ittifaka zorladığını söyleyen Kürkçü “Çünkü CHP tabanı, Kürtlerle ittifak yapılırsa Kürtlerin geriletileceğine inanıyor. CHP ise bunu açıkça söyleyeceğine arka kapıdan girmek istiyor. Teklifleri varsa, genel merkezimizin adresi belli” diye konuştu. HDP Eşbaşkanı Sebahat Tuncel de, bütün ittifak tartışmalarının İstanbul üzerinden yaşandığına dikkat çekerek, “CHP’yle medyaya yansıdığı gibi il ve ilçe belediyeleri pazarlığı yapmadık. Biz rantı değil, kenti yönetmek istiyoruz” dedi.

HDP Rojava’ya gidiyor

Öte yandan, HDP’nin İstanbul dışındaki Anadolu kentlerinde de iddialı olduğu öğrenildi. Özellikle Artvin’in Hopa, Çanakkale’nin Gökçeada ve Tekirdağ’ın Ergene ilçelerinde HDP adaylarının kazanma şansının yüksek olduğunu söyleyen yerel örgüt temsilcileri, önümüzdeki günlerde bu ilçelerde açılışlar yapacak.

Seçim çalışmalarının yanı sıra Rojava’yı da gündeminde tutmaya devam eden HDP, Aralık ayında bölgeye bir heyet gönderme kararı aldı. Rojava için bir destek kampanyası başlatan HDP, tıbbi, teknik ve gıda yardımlarını, Aralık ayının ortasında göndereceği heyetle Rojava’ya ulaştırmayı hedefliyor. Rojava ziyaretine yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle Eşbaşkan Sebahat Tuncel’in katılamayacağı belirtilirken, hangi milletvekillerinin heyette yer alacağının henüz kararlaştırılmadığı bildirildi.

Alternatif bütçe

HDP seçim çalışmaları paralelinde oluşturduğu bütçe komisyonuyla alternatif bütçeler oluşturacak. Başbakanlık başta olmak üzere, Sağlık, Savunma, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları ile Diyanet bütçesini mercek altına alan HDP yönetimi, bu kurumların bütçelerinin şişirildiğini düşünüyor. Yeni bütçe modeliyle, her yerel yönetimin kendi bütçesini yapmasını hedeflediklerini söyleyen HDP yöneticileri, bunun demokratikleşmenin gereği olduğunu söyledi. HDP’nin mercek altına aldığı bütçelerden biri de çeşitli vakıfların bütçeleriyle, örtülü ödenek bütçesi olacak.