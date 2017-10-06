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HDP Bursa İl Başkanı Akgün ve 7 partili gözaltına alındı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 'Terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla HDP İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de aralarında bulunduğu 8 kişi, gözaltına alındı

06 Ekim 2017 15:04

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, \'Terör örgütü propagandası\' yaptıkları iddiasıyla HDP İl Başkanı Yüksel Akgün\'ün de aralarında bulunduğu 8 kişi, gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP İl Başkanı Yüksel Akgün\'ün de bulunduğu 8 partili hakkında \'terör örgütü propagandası\' yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, sabah saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, İl Başkanı Akgün ve 7 şüpheli özaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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