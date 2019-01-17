HDP: Boşaltılan karakolda 205 seçmen kaydı var

31 Mart seçimleri yaklaşırken seçmen taşıma iddialarına bir yenisi daha eklendi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak İl Örgütü, Uludere’nin Hilal Beldesi’nde bir yılı aşkın bir süredir boş olan karakola 205 kişinin seçmen kaydının yapıldığını iddia etti.

Siirt, Hakkâri ve Iğdır'ın ardından seçmen kütüklerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına bir il daha eklendi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak İl Örgütü, Uludere’nin Hilal Beldesi’nde bir yılı aşkın bir süre önce boşaltılan ve harabe olan karakola 205 kişinin seçmen kaydının yapıldığını iddia etti.

Nüfus kayıtları farklı illerde olduğu belirtilen kişilerin asker olduğu kaydedildi.