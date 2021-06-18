HDP binasına saldıran ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'na saldıran ve Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer, tutuklandı.

HDP İzmir İl Başkanlığına girip tabancayla parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldüren ve iş merkezinin çatı katında polis ekiplerince gözaltına alınan Onur Gencer Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gencer, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan Onur Gencer'in üzerinden 2 bıçak ve 200 lira çıktığı öğrenildi. Gencer'in, en son görev yaptığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde gerekçesiz olarak işe gitmediği için hakkında işlem yapıldığı ve meslekten ihraç edilmesi istemiyle hazırlanan dosyasının nisanda Sağlık Bakanlığı'na gönderildiği belirtildi. Son olarak görev yaptığı hastanenin çalışanları ise Kemalpaşa'da yaklaşık 1 yıl çalışan Gencer'in çevresindekilerle pek iletişimi olmadığını anlattı.



Onur Gencer tarafından öldürülen Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz ise normalde partide kendisinin çalıştığını ancak elinden ameliyat olduğu için kızının "Anne bugünlük ben gideyim, sana yardımcı olayım" dediğini söyledi. Poyraz, "Benim yerime gitti. Saat 09.00'da evden çıktı. Arkadaşlar kahvaltı yapmışlar ve dışarı çıkmışlar sonra Deniz içeri girmiş. Kendisi kahvaltı yapmaya başlamış. Aradan 5 dakika geçiyor ve bu katliam oluyor. Olay olduğu sırada Deniz Poyraz yalnızdı. Deniz 11 yaşındaydı, babası cezaevine girmişti. Benim kızım çok çekti. Kendisi öğretmen olmak istiyordu. Hayali buydu ama kısmet olmadı" dedi.

Ne olmuştu?

İzmir'de 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2'inci katındaki HDP merkezine 17 Haziran saat 11:05 sularında düzenlenen saldırı sonucu parti çalışanı Deniz Poyraz yaşamını yitirdi. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırganın sağlık çalışanıyken istifa ederek görevinden ayrılan Onur Gencer isimli kişi olduğunu açıklamıştı, valilik şüpheli şahsın gözaltına alındığını duyurmuştu.

Saldırıya iktidar kanadından ve muhalefet partilerinden siyasetçiler tepki göstermişti.

HDP Genel Başkanı Mithat Sancar, saldırının ardından yaptığı açıklamada "İktidar bu saldırının sorumlusudur! Düşmanlaştırma politikasını tek yol olarak kullanan, çatışma ortamını tahrik eden iktidar bu cinayetin de bundan sonra işlenecek benzer cinayetlerin veya katliam girişimlerinin sorumlusudur" ifadelerini kullandı. Sancar, ayrıca "Bugün İzmir İl Örgütümüzde saldırının gerçekleştirildiği saatlerde yaklaşık 40 kişilik yönetici grubumuzun bir toplantısı vardı. Daha önce planlanmış olan bu toplantı acil bazı nedenlerden dolayı ertelendi. Tam anlamıyla tarama yapmış katil, plan açıktır!" açıklamasını yapmıştı.

"Başka kişiler de olsaydı onlara da ateş edecektim"

Gencer, Emniyet'teki ilk ifadesinde, "Buraya PKK'lıların geldiğini düşündüğümden herhangi bir ayrım yapmıyorum. Başka kişiler de olsaydı onlara da ateş edecektim" demişti.

Gencer ifadesinde şunları söylemişti:

Birkaç kez keşif amaçlı çalışmalarım oldu. Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bulundurma olarak 2021 Mayıs ayında silah ruhsatı başvurusu yaptım, geçici ruhsat aldım. Kızlarağası’ndan Mehmet isimli şahıstan 3 bin 500 TL bedelle Ruger Silah aldım. Bu silaha 10 mermi koyarak bugünkü olayı gerçekleştirdim. Olay yeri olan HDP il binası içerisinde 10 mermiyi de sıktım. Amacım birkaç kişiyi orada bulabilmekti. Ancak sadece 1 kişi oradaydı. Buraya da PKK'lıların geldiğini düşündüğümden herhangi bir ayrım yapmadım. Başka kişiler de olsaydı onlara da ateş edecektim. Eylem sonrası kullandığım silahı çantaya koyarak olay yerinden ayrılırken polislerce yakalanarak gözaltına alındım.

TIKLAYIN - HDP saldırganının ilk ifadesi: "Başka kişiler de olsaydı, onlara da ateş açacaktım"