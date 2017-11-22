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HDP Bahçelievler İlçe Başkanı Mehmet Karadağ tutuklandı

HDP İlçe Başkanı 17 Kasım'da gözaltına alınmıştı

22 Kasım 2017 04:07

HDP Bahçelievler İlçe Başkanı Mehmet Karadağ, "terör propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

8 Kasım'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterini ve örgütün renklerini simgeleyen flamaları taşıdığı iddiasıyla A.Ç. polis tarafından gözaltına alınmıştı. HDP Bahçelievler İlçe Başkanı Mehmet Karadağ da 17 Kasım'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınmıştı. HDP'li Karadağ ve A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HDP İlçe Başkanı Mehmet Karadağ ile A.Ç. "terör propagandası yapmak" suçundan çıkarıldıkları Nöbeti Sulh ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıntılar geliyor...

 

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