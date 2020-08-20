HDP: Antep katliamında kaybettiklerimizi anıyor, katliama göz yumanları lanetliyoruz

HDP, Gaziantep'te IŞİD'in düzenlediği saldırı sonucu 57 kişinin hayatını kaybettiği katliamın 4. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Antep Katliamını düzenleyenleri, arkasındaki güçleri, destekleyen zihniyeti, onlarca istihbarata rağmen önlem almayanları, göz yumanları lanetliyoruz. Yaşamını yitirenleri saygıyla anıyoruz" dedi.

20 Ağustos 2016’da Antep’te düzenlenen bir düğüne, IŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucunda çoğu çocuk 57 kişi hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin davada 8 sanığa "kasten adam öldürmek" ve "anayasayı ihlal" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 2 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9'ar yıl hapis cezası verilirken, 2 sanık delil yetersizliğinden beraat etti.

Katliamın 4. yıl dönümünde açıklama yapan HDP, 2015'te partiye yönelik Adana, Mersin ve Diyarbakır bombalamalarının, Suruç ve Ankara katliamının devamı niteliğindeki bu katliamın Türkiye tarihinin karanlık sayfalarında yerini aldığını kaydetti. HDP'nin açıklaması şu şekilde:

"Bu topraklarda ne zaman barış umudu doğsa, barışa giden o yol, karanlık odakların hedefinde oldu. Antep Katliamı tam da böyle bir katliamdı. Kürt sorununun çözümü konusunda en kararlı adımların atıldığı dönemde gerçekleşti. KCK’nin müzakere ve çözüm deklarasyonu açıkladığı günün akşamında, Kürt yurttaşların düğünü bombalandı. Üstelik bu ilk değildi. Ankara Katliamı da KCK’nin çatışmasızlık ilanından hemen sonra gerçekleşmişti.

Türkiye ve Ortadoğu halkların barış içinde yaşamasını istemeyenler; kanla ve savaşla siyasi ömürlerini uzatma planları yapanlar Antep Katliamına da göz yumdu. Tıpkı Ankara, Suruç, Diyarbakır katliamlarına göz yumdukları gibi.

Ama Türkiye’de, tüm saldırılara, katliamlara, zulme, tutuklamalara, baskıya rağmen barış ısrarından vazgeçmeyen milyonlar var. İşte o milyonlar, bu toprakların umududur. HDP, barış isteyen, barış ısrarından vazgeçmeyen milyonlarla birlikte mücadeleden asla vazgeçmeyecektir.

Antep Katliamını düzenleyenleri, arkasındaki güçleri, destekleyen zihniyeti, onlarca istihbarata rağmen önlem almayanları, göz yumanları lanetliyoruz. Yaşamını yitirenleri saygıyla anıyoruz."