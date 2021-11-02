HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı gözaltına alındı

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Yüksel 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Bülbül, "Danışmanım Mustafa Yüksel, ailesini ziyarete gitmişti; evi talan edilerek gözaltına alındı" diyerek tepki gösterdi.
Savcılık kararıyla harekete geçen jandarma, Mustafa Yüksel'in Adıyaman'daki adresine operasyon düzenledi.
Bülbül: Suç işlediniz
Twitter hesabından danışmanının evinin talan edilerek çocukları önünde gözaltına alındığını ifade eden HDP'li Bülbül'in tepkisi şöyle:
"Suç İŞLEDİNİZ...!!!
Danışmanım, evi talan edilerek GÖZALTINA Alındı!
Danışmanım Mustafa YÜKSEL Adıyaman'a ailesini ziyarete gittimişti.
Saat 13.30'da Evini DAĞITARAK Gözaltına aldılar.
Bu zulüm ve barbarlık 5 Çocuğun önünde yapıldı!
(02 Kasım 2021)"