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HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı gözaltına alındı

Bülbül, danışmanının evinin talan edildiğini belirterek, gözaltı sonrası fotoğrafları paylaştı

02 Kasım 2021 17:24

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Yüksel 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Bülbül, "Danışmanım Mustafa Yüksel, ailesini ziyarete gitmişti; evi talan edilerek gözaltına alındı" diyerek tepki gösterdi. 

Savcılık kararıyla harekete geçen jandarma, Mustafa Yüksel'in Adıyaman'daki adresine operasyon düzenledi.

Bülbül: Suç işlediniz 

 Twitter hesabından danışmanının evinin talan edilerek çocukları önünde gözaltına alındığını ifade eden HDP'li Bülbül'in tepkisi şöyle: 

"Suç İŞLEDİNİZ...!!!

Danışmanım, evi talan edilerek GÖZALTINA Alındı!

Danışmanım Mustafa YÜKSEL Adıyaman'a ailesini ziyarete gittimişti.

Saat 13.30'da Evini DAĞITARAK Gözaltına aldılar.
Bu zulüm ve barbarlık 5 Çocuğun önünde yapıldı!
(02 Kasım 2021)" 

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