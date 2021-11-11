HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adıyaman'da 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alınan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Yüksel, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütüne yardım ve yataklık, finans sağlayan milis yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında HDP Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Yüksel gözaltına alınmıştı.

Mustafa Yüksel, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesinde yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Yüksel, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.