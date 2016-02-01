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Politika

HDP: Anayasanın ilk 4 maddesi tartışılsın derken cumhuriyetin şekli, başkenti ve dili değişsin demiyoruz

"Değişmesin dediğiniz maddeler darbeci Kenan Evren ve cuntası tarafından yapılmış"

01 Şubat 2016 18:44

MYK toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, "Anayasanın ilk 4 maddesi tartışmaya açılsın derken cumhuriyetin şekli, başkenti, dili değişsin demiyoruz" dedi.

Radikal'in haberine göre, HDP Eşbaşkanı Demirtaş yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili konuştu. Yeni anayasa çalışmalarının şeffaf olması gerektiğine vurgu yapan Demirtaş şunları söyledi:

"Bütün maddeler tartışmaya açık olmalı. İlk 4 madde tartışmaya açılsın derken biz cumhuriyetin şekli değişsin, başkenti değişsin. Dili değişsin demiyoruz. Fakat kutsal metin gibi yaklaşılmasını kabul etmiyoruz. Haşa Kuran-ı Kerim hükmünde bir metin ile karşı karşıyaymış gibi bir durumu doğru görmüyoruz. Değişmesin dediğiniz maddeler darbeci Kenan Evren ve cuntası tarafından yapılmış. Allah'ın kitabına bu kadar saygınız yok. Darbecinin kitabına 4 elle sarılmışlar. Şu madde, bu madde tartışılmaz. Bizce ülkenin birliği tartışılmayabilir. Sınırları, cumhuriyeti, başkenti tartışmayalım. Fakat ilk 4 madde kutsaldır diye kimse bize gelmesin. Biz illa tartışıp değiştirelim de demiyoruz. Bir kutsal metin muamelesi yapılırsa biz oradan özgürlükçü, sivil anayasa çıkmayacağını düşünürüz."

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