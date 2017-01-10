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Politika

HDP, anayasa değişikliği için oy kullanmayacak!

Ayhan Bilgen, teklifin referanduma gitmesi halinde boykot edecekleri iddiasını yalanladı

10 Ocak 2017 03:11

TBMM Genel Kurulu'nda başkanlık sistemini getirecek anayasaya dair görüşmeler sürerken, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Grup Başkan vekilleri Filiz Kerestecioğlu ve Ahmet Yıldırım, HDP olarak oy kullanmayacaklarını açıkladı. Ayhan Bilgen Twitter hesabından söz konusu kararın teklifin referanduma gitmesi halinde boykot edecekleri iddiasının doğru olmadığını belirtti.  

Kerestecioğlu'nun konuşması şöyle:

Başbakandan demokrasiye veda konuşması dinledik üzgünüm. Eş başkanlarımız dahil 11 vekilimiz tutuklu. Bunun, halk iradesinin gaspı olduğunu söyledik. Bu anayasa teklifini asla kabul etmiyoruz. Bu suça asla ortak olmayacağız. Tutuklu vekillerimize duyduğum saygı gereği bu otoriter teklifle ilgili hiçbir aşamada oy kullanmayacağım.

Ayrıca bütün HDP vekillerinin de tutuklu vekillerimize saygı göstererek böyle davranacaklarına inanıyorum. Bu çağrı sadece HDP vekillerine değil demokratik siyasete inancı kalmış olan bütün vekilleredir. Bu teklif halkın hiçbir derdine deva olmayacaktır. Deva daha çok demokrasi ve bu teklifin kesinlikle meclisten geçmemesini sağlamaktır.

HDP'nin parti sözcüsü Bilgen, öneride oy kullanmayacaklarını duyurdu.

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