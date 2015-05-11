HDP, AKP'ye oy veren aşiretleri nasıl ikna etti?

Son bir ayda cumhuriyet tarihi boyunca muhafazakar çizgiden hiç sapmamış, 12 yıldır da AKP’ye destek veren aşiretler peş peşe HDP'ye katıldı. Katılımların daha da artacağı ifade ediliyor. Bu büyük 'siyasi göç'ün arkasında yatan neden Kobanê'deki kırılma, aşiretleri HDP'ye çeken 'gizli güç' ise İkna Komisyonları.

Batman ve Şanlıurfa ön planda

Radikal’den Bahadır Özgür’ün haberine göre, aşiretlerin HDP’ye ilgisinde Batman ve Şanlıurfa ön planda. Batman’da AKP’ye destek veren ve tahminlere göre bölgede 20 bine yakın oy potansiyeli bulunan Raman aşireti HDP’yi tercih etti. Yine Tarım Bakanı Mehdi Eker’in de akrabaları olan Batman’ın etkili alilerinden Alpahanlar’dan da (Maladina) 300 kişi HDP rozeti taktı.

Van Başkale İlçesi’nde yıllardır AKP teşkilatını yöneten aileler de istifa ederek yürüyüş yapıp HDP’ye katıldıklarını ilan etti.

En büyük katılımlardan birisi ise aşiretlerin ve köklü ailelerin siyasette etkili olduğu Şanlıurfa’da gerçekleşti. Suruç’un 5 büyük aşireti; Erdoğan, Kılıçaslan, Kalkan, Şahin ve Boydan’lar tıpkı diğerleri gibi toplu olarak ilçede bir yürüyüş düzenleyip HDP ilçe binasına gittiler. 12 yıldır AKP'nin ilçe teşkilatını yöneten siyasetçilerin neredeyes tamamı bu 5 aileye mensup.

Dengir Mir Mehmet Fırat etkisi

Diğer bir ses getiren katılım da Adıyaman’ın Kahta İlçesi’nde oldu. Türkiye’nin en büyük aşiretlerinden Rişvan aşiretinin lideri ve Kurtuluş Savaşı döneminde büyük başarılar göstermiş, Atatürk ’ün de övgüyle bahsettiği Hacı Bedir Ağa’nın kızının mensup olduğu Turanlı ailesinden 12 bin kişi, yine toplu yürüyüşle HDP saflarına geçti. Meclis’e muhafazakar partilerden daima vekil vermiş, Kahta’da belediye başkanlığını yürütmüş Turanlı aşiretinin katılımında Rişvan aşiretinin önde gelen ismi Dengir Mir Mehmet Fırat’ın etkisi büyük.

Bir ayda yaşanan tüm bu hareketliliğin ardında HDP’nin geçen seçim Türkiye siyasetine tanıttığı ‘eş başkanlık’ gibi bu seçimde siyaset sahnesine sürdüğü ‘İkna Komisyonları’nın payı var.

Haberlerde adı geçen ancak kamuoyunda pek kimsenin üzerinde durmadığı bu komisyonlar, adeta seçim sürecinde HDP’nin ‘gizli gücü’ gibi faaliyet yürütüyor…

İkna Komisyonları nedir ve aşiretleri nasıl ikna ediyor?

Bu sorunun yanıtını, aşiretlerin yoğun katılım gösterdiği Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki HDP teşkilatının başkanı Mehmet Koşut veriyor.

İkna Komisyonları'nın HDP'nin faaliyet yürüttüğü her yerde bulunduğunu söyleyen Koşut, komisyonların bazı yerlerde yüzlerce kişiden oluştuğunu, Suruç'ta bu sayının 40 olduğunu ifade etti.

Geleneksel arabulucular,

modern siyasi araca dönüştü

Koşut, komisyon üyelerinin o yörenin ileri gelenlerinden, akil insanlarından, sözü geçen, tanınan kanaat ve dini önderlerinden, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden, gençlerden ve her meslekten insandan oluştuğunu vurguladı. Etkisinin de buradan geldiğini kaydeden Koşut, İkna Komisyonu’nun nasıl faaliyet yürüttüğünü de şöyle anlattı:

“Komisyon ilişki kurulacak ailenin, aşiretin, grubun niteliğine göre kendi içinde heyetler belirliyor. Mesela bir köy veya aşiret ile görüşeceğiz. İkna Komisyonu kendi içinde o köyü veya aşireti tanıyan, daha önce bir ilişkisi bulunan, sözünün geçebileceği isimlerden heyet oluşturuyor. Bu heyet onları ziyaret ediyor. Günlerce süren görüşmeler, sohbetler, toplantılar yapılıyor. Burada önemli olan ilişki kurduğumuz kesimin hassasiyetleri, niteliği. Genel bir propaganda yapmak yerine doğrudan ilişki kurabilecek isimler seçiliyor. Bu heyetler hem o ailenin, aşiretin, kesimin özelliklerini, hassasiyetlerini biliyor hem de geçmişten gelen bir ilişkiye, deneyime sahip oluyor.”

Koşut’un bahsettiği, aslında bölgede eskiden beri sorunları çözmek için başvurulan arabulucu heyetlerine benziyor. HDP işte bölgenin bu geleneksel yapısını alıp modern bir siyasi mekanizmaya dönüştürdü.

Nitekim Koşut, bu yapının başarısını da kısa sürede almaya başladıklarını vurguladı. Suruç'ta 12 yıl boyunca AKP'nin teşkilatını kuran, yöneten ve bugüne kadar hep AKP'de siyaset yapan 5 aşiretin HDP’ye katılmasında da bu komisyonun sayesinde olduğunu söyledi.

Kobanê, ilk defa aşiretleri birleştirdi

Tarihleri boyunca muhafazakar çizgiden hiç sapmamış ve özellikle 55’ler olayı olarak anılan 1960’taki Sivas Kampı’na sürülmüş bu aşiretlerin şimdi HDP çizgisinde buluşmasının politik nedeni ise Kobanê. Koşut, AK Parti’nin Kobanê’ye yönelik tutumunun bölgede çok büyük bir kırılmaya neden olduğuna dikkat çekti. HDP Suruç İlçe Başkanı Koşut, o dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kobanê düştü düşecek” sözleri ile başlayan bu büyük kırılmanın, aşiretlerin AK Parti’ye mesafe koymasına ama diğer yandan ‘Kürt kimliği’ etrafında belki de ilk defa bu kadar güçlü birleşmelerine neden olduğunu vurguladı.

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