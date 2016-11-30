HDP, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedilen 'Tahir Elçi' önergesini tekrar verdi

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, 29 Kasım’da AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedilen Tahir Elçi cinayetinin araştırılmasına ilişkin olan önergeyi tekrar Meclis’e sundu. Baydemir, verdiği araştırma önergesinde hukukçuların dosyaya erişim imkânının da engellendiğini belirtti.

Baydemir’in verdiği araştırma önergesi şöyle:

"Avukat Tahir Elçi, Diyarbakır Barosu Başkanlığı yaptığı dönemde 28.11.2015 tarihinde Diyarbakır’da katledilmiştir. Ancak üzerinden bir yıl geçmesine rağmen soruşturma

dosyasında ilerleme kaydedilemediği gibi hukukçuların dosyadaki bilgi ve belgelere ulaşması da engellenmektedir. Cinayetin aydınlatılması, sorumluların açığa çıkarılması için Anayasa’nın 98’inci, Meclis İç Tüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ve talep ederiz."

Ölüm yıl dönümünün ertesinde reddedildi

HDP’nin tutuklu bulunan ve ağırlaştırılmış müebbet cezası istenen grup başkanvekili İdris Baluken’in cinayete ilişkin olarak verdiği araştırma önergesi Tahir Elçi’nin ölüm yıl dönümünden bir gün sonra, 29 Kasım’da, reddedilmişti. HDP, şu açıklamayı yapmıştı:

“Grup Başkanvekilimiz ve Diyarbakır Milletvekilimiz İdris Baluken'in, Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılması amacıyla daha önce TBMM Başkanlığı'na vermiş olduğu Meclis araştırması önergesi bugün (29 Kasım Salı) görülmüş, AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmiştir.”