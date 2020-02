HDP: AKP Genel Başkanı hedef gösterdi, Kemalbay gözaltına alındı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve HDP milletvekilleri, TBMM’de düzenledikleri basın toplantısında Serpil Kemalbay’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. HDP’li yöneticilere farklı bir tutum sergilendiğini ifade eden Buldan “Serpil Hanıma bir tebligat gelseydi elbette giderek ifade verebilirdi. Ancak bu yapılmadığı gibi AKP Genel Başkanı grup toplantısında sinevizyon gösterisiyle Kemalbay’ı hedef gösterdi. İstanbul’daki evine baskın düzenlendi, kapısı kırılarak içeri girildi, bazı bilgisayar ve notlara el konuldu. Hemen ardından emniyete ifade vermek üzere evinden çıktığında gözaltına alınarak TEM’e götürüldü” dedi.

Buldan, TBMM’deki açıklamasında şöyle konuştu:

Çok olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Her an farklı gelişmelere tanıklık ediyoruz. 2 gün önce HDP olarak 3. Olağan Kongremizi gerçekleştirdik. Türkiye’nin dört bir yanından kongre salonuna gelen insanlar her türlü engellemeye rağmen “Biz buradayız, HDP’nin yanındayız” dediler. Uzun süredir HDP üzerinde yoğun bir baskı olduğunu herkes biliyor. Milletvekili arkadaşlarımızdan partili arkadaşlarımıza kadar her gün gözaltı furyası olan bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu kongre Türkiye açısından çok iyi bir mesajın alınması gereken bir kongreydi.

"HDP'de yöneticilik yapanlara farklı tutum sergileniyor"

Ancak iki gün öncesine kadar bu partinin eş genel başkanlığına yapan Serpil Kemalbay gözaltına alınarak TEM’e götürüldü. Serpil Hanım aynı zamanda bu partide uzun süre yöneticilik yapan bir arkadaşımızdı. Bugün bu partide yöneticilik yapan herkese farklı bir tutum sergileniyor. Yarın Demirtaş’ın duruşması yapılacak. Birkaç gün sonra Yüksekdağ’ın duruşması var. Bugün de Kemalbay’ın gözaltına alınması bu partide genel başkanlık yapanlara farklı tutum alındığının göstergesidir.

"AKP Genel Başkanı hedef gösterdi, Kemalbay gözaltına alındı"

Serpil Hanıma bir tebligat gelseydi elbette giderek ifade verebilirdi. Ancak bu yapılmadığı gibi AKP Genel Başkanı grup toplantısında sinevizyon gösterisiyle Kemalbay’ı hedef gösterdi. İstanbul’daki evine baskın düzenlendi, kapısı kırılarak içeri girildi, bazı bilgisayar ve notlara el konuldu. Hemen ardından emniyete ifade vermek üzere evinden çıktığında gözaltına alınarak TEM’e götürüldü.

"AKP şunu bilmeli: Bu partide görev alanlar korkuyu yıktı"

HDP’de görev yapan yöneticisinden milletvekiline, milletvekilinden eş genel başkanına kadar korku psikolojisi yaratılmak istenmektedir. Serpil Kemalbay, bu partide korkmadan eşbaşkanlık yaptı. Milletvekilleri asla korkmadı, partimizin yöneticileri korkmadan siyaset yaptı. HDP’de görev alanlara karşı farklı bir uygulama yapılacaksa AKP şunu bilmelidir ki bu partide görev alan herkes korkuyu yıkan insanlardır.

Biz Serpil Kemalbay’ın ve bileşenlerimizin eşbaşkanlarının derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. TBMM’de 3. büyük parti olan HDP’nin eş genel başkanının korsanvari bir şekilde gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Bu tür yanlışlardan AKP derhal vazgeçmelidir.

Soru: Kendisiyle görüştünüz mü?

Gözaltına alınırken milletvekili arkadaşlarımız yanındaydı. Henüz avukatlarıyla görüşemedi. Sanırım bir gizlilik kararı ile gözaltı süresinin uzatılmasına dair bir karar var. Ama bunlar olmamalı. İfadeden sonra bir an önce serbest kalmalı.