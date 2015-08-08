HDP Ahlat Eş Başkanı tutuklandı

Bitlis’te düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında HDP Ahlat İlçe Eş Başkanı'nın da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, son günlerde gerçekleştirilen saldırılarla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinin ortaklaşa yürüttükleri operasyonlarda, aralarında HDP İlçe Eş Başkanı’nın da bulunduğu 9 kişinin 3 Ağustos 2015 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 9 kişiden 7’sinin mahkemeye sevk edildiği ifade edilen açıklamada, “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personelinin birlikte yapmış oldukları sabırlı ve titiz çalışmalar neticesinde, ilimiz merkez ve ilçelerinde eylem hazırlığı içerisinde oldukları tespit edilen, 31 Temmuz 2015 günü Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gerçekleştirilen roketatarlı saldırı eyleminde işbirlikçi faaliyetlerinde bulundukları ve 2 Ağustos 2015 tarihinde Ahlat ilçesinde bir kamyonun molotofkokteyli atılması suretiyle kundaklanması olayının faili oldukları şüphesiyle Ahlat ilçesinde PKK-KCK terör örgütünün YDG-H ve milis yapılanmasında faaliyet gösteren ve terör örgütünün şehir merkezlerindeki faaliyetlerini organize eden şahıslara yönelik olarak 3 Ağustos 2015 tarihinde Ahlat ilçesinde düzenlenen planlı operasyon sonucunda gözaltına alınan şahıslardan, Ahlat ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde yönetici konumunda faaliyet gösteren E.K. ve F.G. isimli şahıslarla HDP Ahlat İlçe Eş Başkanı A.T. isimli şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış, yine aralarında DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) İlçe Eş Başkanı’nın da olduğu N.K., Y.B., K.M. ve C.G. isimli şahıslar hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmiştir” denildi.