T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü resmi tatil olsun

Şırnak Milletvekili Nuran İmir Meclis'e kanun teklifi verdi

05 Mart 2020 15:46

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Nuran İmir, 8 Mart’ın  resmi tatil ilan edilmesi için Meclis Başkanlığı’na  kanun teklifi verdi. Teklifte, "8 Mart’ın TBMM tarafından ‘Dünya Kadınlar Günü’ adıyla resmi tatil olarak ilan edilmesi kadınlar açısından büyük önem taşımaktadır" ifadeleri yer aldı.
 
Hazırlanan kanun teklifinin gerekçesinde "Yüzyıllardır haksızlığa, hukuksuzluğa, eşitsizliğe ve cinsiyetçiliğe karşı direnen kadınlar, her 8 Mart’ta alanlarda mücadele ederek seslerini yükseltmektedirler. Kadınlar 8 Mart’ta dünyanın her yerinde alanlara çıkarak; toplumsal, siyasal, sosyal, ekonomik, hukuki, idari gibi pek çok alanda var olan eşitsizliklere dair haklarını ve özgürlük taleplerini dile getirmektedir" denildi.
 
 

ETİKETLER

8 mart dünya kadınaları günüresmi tatil olsunnuran imşrhdp8 mart
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24