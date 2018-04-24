HDK'den 24 Haziran için OHAL vurgusu, seçim güvenliği uyarısı

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), 22 Nisan’da gerçekleştirdiği 8’inci Dönem 3’üncü Genel Meclis Toplantısı’nın sonuç bildirgesinde 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin OHAL koşullarında yapılacağını hatırlattı, seçim güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Açıklanan sonuç bildirgesinden öne çıkanlar şöyle:

OHAL’de seçim

“Batı illeri OHAL koşulları altında iken, Kürt illeri fiilen sıkıyönetim koşulları altında yaşamaktadır. Bu koşullarda yapılacak seçimin eşitsiz olacağı açıktır; bu baskı koşularında normal bir seçim çalışması yapılamayacağı ortadadır.

Olağanüstü hal koşullarında, seçim adalet ve güvenliğinden yoksun olarak başlayan bu süreç, Halkların Demokratik Kongresi açısından tek adam rejiminin, kurumsallaşma yönünde önemli adımlar atan faşizmin geriletilmesi için bir kaldıraç, ortak mücadelenin inşası bakımından bir imkan haline getirilmelidir.

Dolayısıyla, HDK bu seçimde aktif biçimde yer alırken, seçim çalışmalarını sadece 24 Haziran’la sınırlı ele almayacak, aynı zamanda 25 Haziran’a dair olası gelişmeleri de dikkate alan bir yaklaşımla çalışma yürütecektir.”

Seçim güvenliği

“HDK, seçim güvenliğinin, halk iradesinin sandığa ve sonuca olduğu gibi yansımasını sağlayacak bir ortak organizasyonun önemine dikkat çekmektedir. Oylarımızın çalınmayacağı önlemlerin alınmasının, demokrasi güçleriyle ortak çalışma mekanizmalarının kurulmasının gerekli olduğunun altını çizmektedir.

“HDK, 25 Haziran’da kazanılacağına inandığımız iktidarı bırakmayacak bir örgütlenme ve mücadele içinde olacaktır. Bu mücadelenin yerelden başlayarak kurulacak mücadele birliktelikleri ile olacağına inanmaktadır.”

HDK, sonuç bildirgesinde 1 Mayıs’a işaret ederek “1 Mayıs 2018, 8 Martta başlayıp, Newroz’dan yükselen mücadelenin bir ara durağı, seçimle taçlanacak bir mücadelenin startı olarak ele alınmalıdır” dedi.