HDK: Hamzaoğlu yaşam savaşı veren annesini görebilsin

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), HDP'nin Şubat ayında yaptığı kongreden önce gözatına alınıp 17 Şubat'ta tutuklanan HDK Eş Sözcüsü ve halk sağlıkçısı Onur Hamzaoğlu için "acilen serbest bırakılsın" çağrısında bulundu.

HDK, 17 Şubat tarihinden beridir Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hamzaoğlu için bugün bir çağrı yayımladı. Hamzaoğlu’nun annesi SalihaHamzaoğlu’nun hastanede yaşam savaşı verdiğini belirten HDK, Hamzaoğlu’nun annesini görmesi için serbest bırakılmasını istedi. HDK’nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Onur Hamzaoğlu’nun tutukluluk hali ikinci bir cezaya dönüşmüş durumda ve telafi edilemeyecek bir mağduriyet yaşama aşamasında. Onur Hocamızın sevgili annesi Saliha Hamzaoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir ağır hasta ve bugünlerde yaşam savaşı veriyor. Yoğun bakım servisinde yatmakta olan Saliha Hamzaoğlu’nun hayati tehlikesi devam ediyor ve durumu giderek ağırlaşıyor. Onur Hocamız, her an yaşamını yitirme olasılığı bulunan annesini görmesi ve yanında olması için tutukluluk hali sona erdirilmeli ve derhal serbest bırakılmalıdır.