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HAZRO BELEDİYE BAŞKANI'NIN OĞLU SERBEST DİYARBAKIR (A.A)

22 Haziran 2011 15:29

-HAZRO BELEDİYE BAŞKANI'NIN OĞLU SERBEST DİYARBAKIR (A.A) - 22.06.2011 - Terör örgütü mensuplarınca kaçırılan Diyarbakır'ın Hazro Belediye Başkanı Fethullah Mehmetoğlu'nun oğlu ve aynı zamanda AK Parti ilçe teşkilatı ikinci başkanı olan Fuat Mehmetoğlu serbest bırakıldı. 26 Mayıs'ta Diyarbakır-Bingöl karayolunun Kocaköy-Gökçen köyü yol ayrımında terör örgütü mensuplarınca aracı yakıldıktan sonra kaçırılan Hazro Belediye Başkanının oğlu Fuat Mehmetoğlu'nun dün akşam saatlerinde ilçenin kırsal kesiminde serbest bırakıldığı öğrenildi. Hazro Belediye Başkanı Mehmetoğlu, oğlunun serbest bırakıldığını belirterek, konu ile ilgili açıklama yapmak istemediğini söyledi. Mehmetoğlu, önceki gün AK Parti'den istifa ettiğini açıklamış, istifa kararının oğlu Fuat Mehmetoğlu'nun kaçırılmasıyla bağlantılı olduğu öne sürülmüştü.

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