-Hazreti İbrahim'in makamı yenileniyor ŞANLIURFA (A.A) - 12.10.2011 - Şanlıurfa'da inanç turizmi kapsamında en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen mağara restore ediliyor. ''Peygamberler Şehri'' olarak anılan kentin simgesi konumundaki Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yer alan ve Hz. İbrahim'in dünyaya geldiği rivayet edilen mağara, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve ''Mevlid-i Halil Cami Onarma ve Güzelleştirme Derneği''nin ortaklaşa hazırladığı projeyle tadilata alındı. Bu çerçevede ziyarete kapatılan makamın havalandırma sistemi yenilenip, su ve elektrik tesisatı ile şifalı olduğuna inanılan suyun bulunduğu bölümün izlendiği bölüm yenileniyor. Kadın ve erkeklerin giriş yaptığı mekan ahşap bölmelerle bir birinden ayrılırken, ziyaretçilerin su aldığı bölüme ise fotoselli musluklar konulacak. Böylece günde binlerce kişinin girip çıktığı mağara daha ferah bir hale getirilecek.