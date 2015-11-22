'Hazırlık maçında terör son anda engellendi'

Alman Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesi, geçtiğimiz hafta salı günü Almanya ile Hollanda arasında oynanacak dostluk maçının son anda iptal edilmesiyle "titizlikle planlanmış bir terör saldırısı" olarak tanımladığı girişimin engellendiğini ileri sürdü.

Alman güvenlik birimlerinden edinilen bilgilere dayandırılan haberde, Hannover'deki saldırı girişimlerini planlayan teröristlerin önümüzdeki süreçte bu eylemlerini tekrar edebilecekleri uyarısında da bulunuldu.

Terör girişiminin engellenmesindeki ayrıntılara da değinen gazete, Fransız istihbaratının Alman güvenlik birimlerine teröristlerin beş bombayla saldırıda bulunacakları bilgisini paylaştığını aktardı. Habere göre bombaların üçü statta, biri stat yakınlarındaki tramvay durağında diğeri de tren istasyonunda infilak ettirilecekti.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Fransız makamlarının saldırı planlarıyla ilgili bilgilerin yanı sıra eylemi gerçekleştirecek teröristlerin isimlerini de Alman makamlarına bildirdiğini yazdı. Haberde, söz konusu kişilerin Alman istihbaratı tarafından terör şüphesiyle izlenmedikleri ileri sürüldü. Ancak Hannover'de şu ana kadar yapılan aramalarda patlayıcılara rastlanmadı.

35 bin seyirci boşaltıldı

Maçın başlama düdüğüne yaklaşık bir buçuk saat kala alınan kararın ardından, stadyumda bulunan izleyicilerden hızlı bir şekilde, ancak paniğe yol açmadan stadyumu boşaltmaları istendi. Yaklaşık 35 bin seyirci maçı izlemek üzere stata gelmişti. Seyirciler, Paris saldırılarının ardından dostluk ve dayanışma mesajı vermeyi hedefliyordu.