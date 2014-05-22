Hazırlık maçında büyük fark: Kosova 1 - Türkiye 6

Türkiye, dostluk maçı kapsamında Kosova ile Adem Jashari Stadı'nda karşılaştı.



Milliler, maça hızlı başladı. Maçın henüz 2. dakikasında sol taraftan gelişen Türkiye atağında Mustafa Pektemek'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmet İlhan topu ağlara gönderdi. A Milli Futbol takımımız bu golle Kosova karşısında 1-0 öne geçti.



Düşük tempoda oynanan karşılaşmanın 34. dakikasında Bilal Kısa, ceza sahası dışından attığı nefis golle skoru 2-0'a getirdi. Ancak Kosova'nın bu gole cevabı gecikmedi. 35. dakikada gelişen Kosova atağında Albert Bunjaku' farkı tekrar 1'e indirdi ve skor 2-1 oldu. Bu gol aynı zamanda Kosova'nın tarihinde attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.



İlk yarının geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Ay-yıldızlılar, soyunma odasına 2-1 önde girdi.



Milli Takımımız, ikinci yarıda etkili başladı. 50. dakikada Olcay Şahan'ın golüyle farkı 2'ye çıkartan Türkiye, 54'te Mustafa Pektemek'in golüyle skoru 4-1'e taşıdı.



Maçın 71. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan genç golcü Mustafa Pektemek, topu kafayla ağlara gönderdi. Bu golle maçtaki ikinci golünü atan Mustafa, skoru da 5-1'e getirdi.



Mücadelenin 87. dakikasında Alper Potuk, penaltıdan maçın skorunu belirledi ve milliler sahadan 6-1 galip ayrıldı.