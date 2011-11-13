-Hazırladıkları bomba patladı: 1 ölü, 1 yaralı ADANA (A.A) - 12.11.2011 - Adana'da terör örgütü PKK lehine izinsiz gösteri hazırlığında olan iki kişiden birinin, evde yapmaya çalıştıkları boru tipi bombanın patlaması sonucu öldüğü, diğerinin yaralandığı bildirildi. Merkez Seyhan İlçesi Ova Mahallesi 44020 Sokak'taki üç katlı bir evde Bilal U. ile Fırat A. izinsiz gösterilerde kullanılmak üzere boru tipi bomba yapmaya başladı. Bu kişiler, evin oturma odasında hazırlanan el yapımı bombanın patlaması sonucu ağır yaralandı. Patlama sonucu kolu kopan Bilal U. olay yerine çağrılan ambulansla Adana Devlet Hastanesine, vücudunda ağır yanıklar bulunan Fırat A. ise Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bilal U. hastanede ölürken, Fırat A'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Öte yandan, patlamanın meydana geldiği evin sahibinin düğüne gittiği ve bomba yapan kişilerden birinin akrabası olduğu öğrenildi. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek olayla ilgili bilgi alan Adana Emniyet Müdürü Mehmet Avcı, yaptığı açıklamada, ''Gencecik bir insan öldü, birinin durumu da ağır. Anneler babalar çocuklarına sahip çıkmazlarsa daha çok gencin canı yanar. Lütfen çocuklarına sahib çıksınlar'' dedi.