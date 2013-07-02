Haziran'da Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen binlerce kişi yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde kamuoyuna duyurduğu kayıtlarına göre; Türkiye'nin iç savaş ortamı içinde bulunan Suriye ile olan uzun sınırında Haziran ayı içinde binlerce kişi, “Hudut Kartalları” olarak adlandırılan sınır birlikleri tarafından yasadışı olarak sınırı geçmek isterken yakalandı. Yakalananlar arasında Almanya, Rusya, İran, Suudi Arabistan, Libya ve Türkmenistan gibi ülkelerin vatandaşlarının da yer alması, Türkiye - Suriye sınır hattında bazı büyük ülkelerin casusluk faaliyeti içinde olduğu, El - Kaide ve benzeri örgütlerin de bu ülke ile Türkiye'de kaos ortamında yararlanarak etkin olmaya çalıştığı şüphesine neden oldu.

Arap Baharı çerçevesinde Kuzey Afrika ve bazı Ortadoğu ülkelerinde başlayan iç isyanlar,2011 yılında Türkiye'nin en uzun sınırını oluşturan Suriye'ye yansımıştı. Suriye'de şiddetlenen iç savaş ortamı, Türkiye açısından birçok nedenle iç güvenlik sorunu haline geldi. Bu ülkedeki kaos ortamı; Doğu Akdeniz'de stratejik bir konuma sahip bu ülkeyi, bazı ülkelerin istihbarat servislerinin faaliyetlerini yoğunlaştırdığı bir alan haline getirdi. Aynı zamanda El - Kaide ve benzeri uluslararası çaptaki İslami olduğunu iddia eden örgütler de bu boşluktan yararlanma çabası içine girdi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın, internet sitesindeki "Yasadışı Sınır Geçişleri" bölümünde yer alan kayıtlar, bu tablo konusunda fikir veren veriler içeriyor.

Aydın Hasan’ın Milliyet’teki haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı'nın, Haziran ayında Suriye sınırında yakalanan yabancılarla ilgili kayıtları, tarih itibariyle şöyle:

Suriye sınırında Arabistan vatandaşı

26 Haziran: Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 87 Suriye, 2 Suudi Arabistan ve 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 90 şahıs, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından yakalanmıştır.

29 Haziran: Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 278 Suriye, 3 Almanya uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 284 şahıs, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından yakalanmıştır.

Alman, Rus ve İran vatandaşı...

23 Haziran: Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 63 Suriye ve 1 Rusya uyruklu olmak üzere toplam 64 şahıs, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından yakalanmıştır.

22 Haziran: Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 274 Suriye uyruklu şahıs ve 7 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 281 şahıs, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından yakalanmıştır.

19 Haziran: Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 450 Suriye, 1 Yeni Zelanda uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 454 şahıs, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından yakalanmıştır.

11 Haziran: Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçen 413 Suriye, 1 İran uyruklu şahıs ve 7 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 421 şahıs, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından yakalanmıştır.

10 Haziran: Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 22 Suriye ve 1 Almanya uyruklu olmak üzere toplam 23 şahıs, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından yakalanmıştır.

4 Haziran: Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 63 Suriye, 3 Suudi Arabistan, 1 Libya uyruklu şahıs ve 2 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 69 şahıs, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından yakalanmıştır.

1 Haziran: Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 31 Suriye, 5 Almanya, 1Irak uyruklu şahıs ve 1 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 38 şahıs, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından yakalanmıştır.