-HAZİRANDA GALATASARAY KONUŞULDU İSTANBUL (A.A) - 04.07.2011 - Medya Takip Merkezi'nin (MTM), spor dünyasının en popüler takımlarını, oyuncularını ve olaylarını belirlediği 'ayın spor gündemi' araştırması sonuçlandı. MTM'nin, tüm medya mecralarını araştırarak hazırladığı araştırmaya göre, haziran ayına damgasını vuran kulüp Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, transfer gündemi, başkanlık seçimi ve basketbol takımının şampiyonluk mücadelesiyle, medyada sıkça yer buldu. Galatasaray, ay boyunca 31 bin 424 habere konu oldu. Fenerbahçe, 28 bin 216 haberle haziran ayında en çok habere konu olan ikinci kulüp olurken, Trabzonspor da 18 bin 247 haberle üçüncü sırada yer aldı. Beşiktaş ise 16 bin 774 haberle dördüncü sıraya yerleşti. -ARDA TURAN EN POPÜLER- MTM'nin, aynı araştırma raporuna göre, haziran ayında haberlerde en çok yer verilen sporcu Galatasaraylı Arda Turan oldu. Transfer ve özel hayatıyla gündemde olan yıldız futbolcu, geçtiğimiz ay toplamda 3 bin 826 habere konu edildi. Haziran ayında en çok konuşulan ikinci sporcu 3 bin 93 haberle Galatasaray'ın yeni transferi Selçuk İnan olurken, Fenerbahçeli futbolcu Semih Şentürk de 2 bin 77 haberle üçüncü sırada bulundu.