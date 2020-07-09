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Ekonomi

Haziran’da en çok borsa, son bir yılda ise en çok altın kazandırdı

09 Temmuz 2020 10:33

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Haziran’da enflasyondan arındırıldığında en yüksek aylık reel getiriyi yüzde 9,42 ile borsa (BIST 100) sağladı.

Devlet tahvili yüzde 1,15 ve Euro yüzde 0,29 oranlarında reel getiri sağlarken; mevduat faizi yüzde 0,53, külçe altın yüzde 2,09 ve Amerikan doları yüzde 3,01 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık bazda en çok altın kazandırdı

Yıllık bazda ise külçe altın enflasyondan arındırıldığında yüzde 32,43 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Devlet tahvili yıllık bazda yüzde 19,16, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,97, BIST 100 endeksi yüzde 5,87, Amerikan Doları yüzde 4,16 ve Euro yüzde 3,81 oranlarında reel getiri sağladı.

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