Haziran ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Tüketici fiyatları bazında haziranda en fazla fiyat artışı yüzde 51,6 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda, en fazla fiyat düşüşü yüzde 28,19 ile sarımsakta görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlardaki fiyat artışını yüzde 14,72 ile elektrikli süpürge, yüzde 14,6 ile makyaj malzemeleri izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,98 ile margarin, yüzde 9,97 ile sportif faaliyetler için yapılan ödemeler, yüzde 9,83 ile bebek arabası yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 28,19 ile sarımsakta oldu. Bunu yüzde 17,63 ile patlıcan, yüzde 15,32 ile domates, yüzde 12,24 ile dolmalık biber, yüzde 11,43 ile kabak, yüzde 11,35 ile taze fasulye takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Elektrikli süpürge yüzde 14.72, makyaj malzemeleri yüzde 14.60, margarin yüzde 10.98, sportif faaliyetler için yapılan ödemeler yüzde 9.97, bebek arabası yüzde 9.83, ütü yüzde 9.68, parfüm yüzde 9.67, şehirler arası otobüs ücreti yüzde 9.67, yer ve duvar döşemesi yüzde 9.63, sucuk yüzde 9.56, sıcak içecek makinaları yüzde 9.18, yatak (çift kişilik) yüzde 8.71, salam yüzde 8.51, dana eti yüzde 8.30, her türlü ev temizlik aletleri yüzde 8.07, sosis yüzde 8.02, genç odası takımı yüzde 7.68, tek masa yüzde 7.65, motorin yüzde 7.20.

En çok ucuzlayan ürünler

En çok ucuzlayan ürünlerin başında yüzde 28,19 ile sarımsak geldi. Diğer ürünler ise şu şekilde gerçekleşti:

Patlıcan yüzde 17.63, domates yüzde 15.32, dolmalık biber yüzde 12.24, kabak yüzde 11.43, taze fasulye yüzde 11.35, salatalık yüzde 10.82, çarliston biber yüzde 9.68, sivri biber yüzde 8.97, çilek yüzde 8.50, kıvırcık yüzde 8.05, muz yüzde 7.20, kuru soğan yüzde 6.43, nane yüzde 5.49, dereotu yüzde 5.08, maydanoz yüzde 4.94, roka yüzde 3.72, yeşil soğan yüzde 3.25, yumurta yüzde 1.86, yoğurt yüzde 1.64. (AA)

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