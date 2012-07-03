Haziran'da enflasyon beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre tüketici enflasyonu (TÜFE) haziranda yüzde 0.90, üretici enflasyonu (ÜFE) ise yüzde 1.49 düştü. Piyasa beklentileri TÜFE'nin yüzde 0.39 düşeceği yönündeydi.

Haziran ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 8,87, ÜFE'de yüzde 6,44 artış gösterdi.



En büyük düşüş gıdada



TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle yaşanan fiyat değişimlerine bakıldığında, en büyük düşüşün gıda tarafında olduğu görüldü. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3.42 düşüş gerçekleşirken, onu ulaştırma sektörü yüzde 1.39 ile takip etti. Giyim ve ayakkabı grubundaki fiyatlar ise yüzde 0.82 geriledi.

Haziran ayında endekste yer alan gruplardan eğitimde yüzde 1.67, eğlence ve kültürde yüzde 0.90, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.88, ev eşyasında yüzde 0.49, lokanta ve otellerde yüzde 0.49, konutta yüzde 0.14 artış gerçekleşti.



Zam şampiyonu yurtiçi turlar



Haziran ayında en fazla yükselen ürün yüzde 48.83 ile yurtiçi turlar oldu. Limon fiyatı yüzde 23.46, şehir içi telefon görüşme ücreti yüzde 7.13, telefon görüşme ücreti (sabit) yüzde 5.81, şehirlerarası otobüs ücreti de yüzde 3.53 artış gösterdi.



Domates fiyatı çok düştü



Geçtiğimiz ay fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 46.83 ile domates oldu. Onu yüzde 39.10 ile taze fasulye, yüzde 23.19 ile dolmalık biber, yüzde 21.86 ile patlıcan ve yüzde 12.56 ile kabak izledi.



'Yıl sonunda düşük bir enflasyon gelebilir'



Ak Yatırım Başekonomisti Hakan Aklar, "Enflasyon verileri iyi geldi. Hemen hemen bütün kalemler iyi bir resim ortaya koyuyor. İlk yarıda yüzde 2'lik bir enflasyondan bahsediyoruz. Enflasyonda ciddi zıplamalar için bir neden yok. Yıl sonunda oldukça düşük bir enflasyon gelebilir. Yıllık enflasyon beklentisini yüzde 6 olarak revize edebilirim. Bu verilerin Merkez Bankası'nın yıl sonunda enflasyon rakamlarında ciddi bir revizyona götürebilir" dedi.